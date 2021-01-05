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年薪破2000萬反而讓人不快樂？ 網友提自身經驗：原來不是幹話

聯合新聞網 / 綜合報導
路透
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高薪是許多人在工作上追求的目標，但當薪水高到一定程度，有可能反而讓人不快樂嗎？一名網友在PTT》上發問：他發現自己的親戚之中，收入遠小於醫生的公務員，生活似乎過的反而比較開心快樂，年收超過500萬的醫生反而負能量爆表。加上網紅Joeman也曾說過「年賺2000萬但不快樂，生活沒有重心」，讓原本認為「高薪反而不快樂」是一句幹話的他，也感到困惑，也因此引發許多網友熱烈討論。

該網友表示，在家庭聚餐中，高薪的醫生一下煩惱小孩成績不好、上不了第一志願，一下煩惱吃的東西對身體不好，要少吃一點，搞得所有人都很像他們的情緒垃圾桶；與之相反，親戚中的公務人員年薪應該百萬不到，卻非常開朗樂觀，討論的都是最近團購了什麼，明年要出國去哪。

他因此很訝異：賺很多的醫生，彷彿人生沒有什麼開心事、整天都在煩惱，賺普通的公務員卻充滿小確幸，樂活人生，難道真的年薪高到一定值就不會快樂了嗎？

對此網友意見分歧，有些網友贊成高薪可能不快樂，醫生雖然高薪，但工時長壓力大，還隨時會有被告的風險，煩惱當然很多。至於其他高薪族群，如果是領人薪水的受薪階級，老闆請你來是希望你帶進獲利，薪水越高當然壓力越大。加上高薪族群的朋友常常也是高薪族群，在比較心態、慾望無窮的情況下，也會讓生活過的不那麼快樂。

但也有網友表示，雖然富人可能跟窮人有同樣的煩惱，但至少富人不須擔心錢，而窮人的煩惱大部分卻都跟錢有關係。原PO的醫生親戚可能只是怕被借錢，先「預防式哭窮」，或是怕因為過太好被別人眼紅或是說話，偶爾唉一下，表現自己活得很辛苦，讓其他人感覺沒那麼不平衡，如此而已。

事實上，2018曾有美國研究指出，年薪9.5萬美元（約台幣265萬元）的人，在物質或心靈上能達到快樂的最大值，獲得最多滿足感。但是否快樂仍須考量個人心態、對未來規劃、生活環境等多項因素。

薪水 高薪 PTT 小確幸

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