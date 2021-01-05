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憤恨難平！他點三明治被「誇張加料」網：得罪外送員？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友叫外送，收到後發現三明治裡有菸蒂，讓他覺得相當誇張。 圖／爆怨公社
網友叫外送，收到後發現三明治裡有菸蒂，讓他覺得相當誇張。 圖／爆怨公社

外送平台發達，因為很方便，使用的人越來越多，但也因此造成了不少爭議。有網友在網路抱怨，日前用外送平台叫了早餐，沒想到直接看到三明治包裝裡有一根菸蒂，他氣的說「用一年多以來第一次遇到這麼誇張的」。

網友在臉書「爆怨公社」說，日前用外送平台叫了早餐，收到餐點後，發現三明治透明包裝袋裡，有一根明顯的菸蒂，他氣的直呼「一年多以來第一次遇到這麼誇張的」，當下他致電給早餐店，店員很有禮貌的回應「所有員工全程配戴口罩且店內禁菸，店裡為開放式廚房，用餐的客人的都可以見證」。

於是他改告知外送平台，和客服反應後只有得到「該筆訂單退款跟補130點數」，但他還是很生氣認為「外送員到底是什麼心態？都不用道歉的嗎？」他也好奇的問大家「有沒有人收過更誇張的加料外送啊？」。

網友看了也紛紛回應「應該弄個投訴機制，淘汰掉某些老鼠屎」、「這麼大的菸頭沒看到真是厲害，還可以出餐給客人」、「我是不太相信店家邊抽邊做啦，還抽完折起來包給你...」、但也有人認為「外送員放的？也不太可能！沒有笨到自己丟菸蒂啊、打開放煙灰又看不見、煙蒂這行為也很奇怪。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

美食外送 外送員 早餐

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