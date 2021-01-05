逛賣場硬被推銷信用卡 網友教一絕招擺脫業務員糾纏

出門逛街購物，常會遇到推銷辦理信用卡的業務人員，你都怎麼處理呢？一名網友抱怨到賣場購物被推銷信用卡，都表態拒絕了，還一直被糾纏，讓人很反感。貼文引發眾人共鳴，並分享應對招數。

一名網友在《全聯消費經驗老實說》臉書粉專發文，「真心討厭在裡面推銷信用卡的人，都揮手說不要了，還追到店門口」，抱怨業務人員的推銷行為，讓他感到困擾。

貼文引發有相同經驗的網友共鳴表示，「對，蠻討厭已經拒絕了還追到門外的業務」、「我也很討厭那種一直強迫推銷的銷售員」、「上次一個某銀行的還擋住我的車」、「我還遇到一個直接把我手上結帳好的東西拿走，硬要我辦信用卡」。

雖然多數人對推銷人員糾纏同感不耐，但也有人以同理心體諒，「他們也是有工作壓力的，可以體諒」、「業績壓力，真的很辛苦」、「大家都是為了五斗米折腰，不喜歡，就果決說不要就好，何必呢？」

還有網友教戰擺脫糾纏的有效方法，「就回我有辦了」、「我同行的」、「我都跟他們說，我有卡債，就不理我了」。