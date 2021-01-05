台中鴨肉店辱罵外送員「經典台詞」成貼圖！網暴動求上架 原創動作了

台中市一家鴨肉店因辱罵外送員引發風波，店家不僅吃上官司，還被網友圍剿，連放在店門前的工作檯都被檢舉佔用道路，被警方視為路霸貼單要求移除。現在有網友發揮創意，把店家小老闆罵出的話製成LINE貼圖，鴨子的經典表情加上台詞，讓不少人都求上架，現在原創者表示尊重網友們的意願「一起等待上架」。

網友在「爆廢公社公開版」發表了自己創作的貼圖，內容是「想紅的鴨肉哥哥」，最近台中鴨肉店因為辱罵外送員而引發風波，貼圖內容把辱罵的台詞，如「毛長齊再來」、「你態度很跩喔！」、「沒被打過？」、「少幾個客人沒差我很紅」搭配上Q版鴨子的經典表情，一發布就讓網友暴動，但原創者則表示只是有感而發畫的「暫無上架打算」。

不過貼圖分享後，大批網友湧進留言「求上架」、「想買」、「也太可愛」、「第一個想買的貼圖」、「上架啦！不想賺錢可以捐公益喔」，最後原創者則表示，由於一整晚太多網友私訊求上架，後來有再追加梗圖重新繪製送上審核，尊重網友們的意願一起等待上架。