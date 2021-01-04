凌晨4點揪男同學在客廳吃泡麵 女兒「超扯解釋」讓爸起疑

一名爸爸分享自己昨天半夜撞見女兒帶著一個他沒見過的「男同學」一起坐在客廳，雖然女兒解釋他們只是在吃泡麵，但詭異的行徑讓他起疑，便想詢問網友「請問我應該注意什麼？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文說明，女兒事後有傳簡訊告知他那位異性只是「同學」，更對此解釋道，原本是男同學約她出去吃宵夜，她想說家裡就有東西吃，便乾脆約對方來家裡吃，不但省錢又能幫家裡清冰箱。但聽完女兒的解釋，原PO反而不領情，懷疑的回女兒一個「聽你在那邊斗瑞咪（DoReMi）」的貼圖。

對此，原PO也強調，在凌晨4點半這個奇怪時間點，「不免讓人懷疑，真的只是為了吃泡麵嗎？」此文一出，不少網友也開玩笑回應「備好禮金吧」、「注意哪時當阿公了」、「套子放不夠，明年當阿公」、「辦完事總會肚子餓，吃個事後麵難免」、「準備抱孫子了」。但也有留言稱讚男同學的勇氣可嘉，紛紛表示「這男生正面對決，我欣賞他」、「長大了」、「至少還願意帶回家」。