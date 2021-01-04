打包好市多洋蔥被酸！他怒PO文「汐止店等你」要對方講清楚

美式賣場好市多熟食部是許多人的最愛，而店家也設置免費自助區，供消費者自行裝醬料、配料。不過，今（5）日有男子買了雞腿後裝了一包洋蔥回家，結果遭到旁人閒言閒語，讓他氣得PO文要對方出來說清楚。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多商品消費心得分享區」發文表示，今天在熟食區拿洋蔥遭到陌生男子酸言酸語，由於老婆在旁邊不方便多說什麼，於是他把車子開出來後，決定去1樓問工作人員「買雞腿配洋蔥可以嗎」，店員回覆當然可以，後來他想回去告知該名男子，沒想到對方早已離開。原PO強調「工作人員說洋蔥配熟食都可以並不會限制消費者，我這樣做並沒有違反公司的規定」。

事後，原PO越想越氣，決定在社團內尋找該名男子，「如果你有看到這篇文章，下禮拜一的1點我在汐止好市多洋蔥區等你，我再裝一次洋蔥給你看，然後我們去門口問工作人員可不可以」。

貼文一出，多數網友認為原PO只買2隻雞腿，但卻裝了一包洋蔥回家，雖然符合規定但確實觀感不佳，「拿洋蔥沒錯，但沒必要發文嗆人」、「這真的是一篇有洋蔥的貼文」、「買2隻雞腿拿一包洋蔥，這樣不叫多？」、「洋蔥拿好拿滿耶」、「洋蔥很便宜，不用拿這麼多」、「台灣人不意外」。

但也有人表示，「少在那邊道德綁架，又沒規定不能拿洋蔥」、「好市多乾脆不要有免費自助區，免得一些酸民來嗆聲」、「不影響我拿洋蔥的決心，只要我有消費我就拿爆」。

順應話題，「COSTCO 好市多商品消費心得分享區」也建了投票讓成員表達看法，「汐止店充滿洋蔥的故事，請大家投票」在3小時後，有近1800人投票，逾1400票投「洋蔥放回去」，有360票投「拿（洋蔥）還需要經過你同意嗎？」。