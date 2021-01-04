快訊

美女議員鍾沛君右肺開刀後驚吐3字 病灶待化驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打包好市多洋蔥被酸！他怒PO文「汐止店等你」要對方講清楚

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多。示意圖／記者劉學聖攝影
好市多。示意圖／記者劉學聖攝影

美式賣場好市多熟食部是許多人的最愛，而店家也設置免費自助區，供消費者自行裝醬料、配料。不過，今（5）日有男子買了雞腿後裝了一包洋蔥回家，結果遭到旁人閒言閒語，讓他氣得PO文要對方出來說清楚。

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多商品消費心得分享區」發文表示，今天在熟食區拿洋蔥遭到陌生男子酸言酸語，由於老婆在旁邊不方便多說什麼，於是他把車子開出來後，決定去1樓問工作人員「買雞腿配洋蔥可以嗎」，店員回覆當然可以，後來他想回去告知該名男子，沒想到對方早已離開。原PO強調「工作人員說洋蔥配熟食都可以並不會限制消費者，我這樣做並沒有違反公司的規定」。

事後，原PO越想越氣，決定在社團內尋找該名男子，「如果你有看到這篇文章，下禮拜一的1點我在汐止好市多洋蔥區等你，我再裝一次洋蔥給你看，然後我們去門口問工作人員可不可以」。

貼文一出，多數網友認為原PO只買2隻雞腿，但卻裝了一包洋蔥回家，雖然符合規定但確實觀感不佳，「拿洋蔥沒錯，但沒必要發文嗆人」、「這真的是一篇有洋蔥的貼文」、「買2隻雞腿拿一包洋蔥，這樣不叫多？」、「洋蔥拿好拿滿耶」、「洋蔥很便宜，不用拿這麼多」、「台灣人不意外」。

但也有人表示，「少在那邊道德綁架，又沒規定不能拿洋蔥」、「好市多乾脆不要有免費自助區，免得一些酸民來嗆聲」、「不影響我拿洋蔥的決心，只要我有消費我就拿爆」。

順應話題，「COSTCO 好市多商品消費心得分享區」也建了投票讓成員表達看法，「汐止店充滿洋蔥的故事，請大家投票」在3小時後，有近1800人投票，逾1400票投「洋蔥放回去」，有360票投「拿（洋蔥）還需要經過你同意嗎？」。

男子拿一包洋蔥遭旁人酸言酸語，氣得他要當事者出來說清楚。圖擷自facebook
男子拿一包洋蔥遭旁人酸言酸語，氣得他要當事者出來說清楚。圖擷自facebook

好市多

延伸閱讀

外送員稱「發票飛走」需要重開 女子調監視器怒揭真相

半夜偷草莓？男子稱偷摘爽送女友 網傻眼：竊盜還敢PO社群

陸「10大醜陋建築」出爐！網看完傻眼：設計師有畢業？

結帳見老闆幫夾「雞肉」超感動 他一聽價格秒悲從中來

相關新聞

凌晨4點揪男同學在客廳吃泡麵 女兒「超扯解釋」讓爸起疑

一名爸爸分享自己昨天半夜撞見女兒帶著一個他沒見過的「男同學」一起坐在客廳，雖然女兒解釋他們只是在吃泡麵，但詭異的行徑讓他起疑，便想詢問網友「請問我應該注意什麼？」

打包好市多洋蔥被酸！他怒PO文「汐止店等你」要對方講清楚

美式賣場好市多熟食部是許多人的最愛，而店家也設置免費自助區，供消費者自行裝醬料、配料。不過，今（5）日有男子買了雞腿後裝了一包洋蔥回家，結果遭到旁人閒言閒語，讓他氣得PO文要對方出來說清楚。

噁！超商飲料櫃見「老鼠」走動 網嚇：還好喝之前都會沖洗

今（4）日一名男子到台北市大同區某間超商買飲料，沒想到眼前卻出現驚人一幕，有隻老鼠在飲料櫃中行走，身體直接碰到瓶蓋與瓶身，讓他嚇出一身冷汗，照片在網上曝光，引起網友廣大迴響。

外送員稱「發票飛走」需要重開 女子調監視器怒揭真相

昨（3）日一名女子點了披薩外送，結果當餐點抵達時，外送員稱「發票飛走了」需要重開一張，沒想到她事後發現，發票根本沒有不見，而是外送員私自A走，讓她氣憤直呼「不知道這位外送員污了多少張發票來自己對獎？」

半夜偷草莓？男子稱偷摘爽送女友 網傻眼：竊盜還敢PO社群

現在正值草莓產季，許多人為體驗動手樂趣，選擇到草莓產區摘採。昨（3）日一名女子在Dcard以「半夜偷採草莓」為題發文，有名年輕男子半夜擅自闖入草莓園，甚至還偷採草莓給女友，並且高調PO網炫耀，離譜行徑讓人看了頻搖頭。但疑似當事人後來發言稱「草莓園是自家的」，話題仍引發網友論戰。

旅日打工「只靠吃地瓜過活」 內行曝東京打工日常：沒有娛樂

許多年輕人會在剛畢業或是寒暑假期間出國打工，順便體驗異國生活，但日前便有一名網友發文表示，看到有人去東京打工一個月大約20萬日幣（約新台幣5.4萬元），除了每個月都必須很節儉外，中餐都只吃一條地瓜，更存不了多少錢，使他好奇詢問網友「去日本工作存不了錢，為什麼大家那麼愛去？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。