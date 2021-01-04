噁！超商飲料櫃見「老鼠」走動 網嚇：還好喝之前都會沖洗

今（4）日一名男子到台北市大同區某間超商買飲料，沒想到眼前卻出現驚人一幕，有隻老鼠在飲料櫃中行走，身體直接碰到瓶蓋與瓶身，讓他嚇出一身冷汗，照片在網上曝光，引起網友廣大迴響。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片寫道，「我媽都說我龜毛，但這就是為什麼我買飲料，一定要沖洗才敢喝」，只見一隻巨大老鼠在超商冰櫃中走動，尾巴、四肢還直接觸碰到瓶蓋，讓人不禁擔憂消費者的衛生問題。

貼文一出，網友留言回應，「有陰影，下次買飲料也都要先洗」、「看起來好噁，還好我有養成好習慣不管是易開罐或保特瓶，要喝前瓶口一定先沖水」、「米奇妙妙屋」、「怕爆，以後買都要消毒了」、「我無法接受，老鼠太噁」、「這樣子是誰敢買，一想到就要吐了」、「從現在開始，我要改變生活習慣」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，店家目前暫時歇業，同時會請消毒公司做清潔消毒，店內飲料已進行清洗，並會了解老鼠是如何跑進飲料櫃中，上述3大工作做完才會再開店。