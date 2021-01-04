外送員稱「發票飛走」需要重開 女子調監視器怒揭真相

昨（3）日一名女子點了披薩外送，結果當餐點抵達時，外送員稱「發票飛走了」需要重開一張，沒想到她事後發現，發票根本沒有不見，而是外送員私自A走，讓她氣憤直呼「不知道這位外送員污了多少張發票來自己對獎？」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，晚上6點半外送員將披薩送到家中時，一副吊兒郎當地說發票飛走，只剩明細，接著還提到「如果需要發票的話，我回去請公司重開一張，再拿來給妳」，原PO點頭答應且請對方將新發票放入信箱就好。

沒想到，當她去拿發票時竟發現發票號碼跟明細完全一樣，而且開發票時間是17：56分，並強調「由於發票號碼相同所以有調監視器確認，外送員在我上樓後就去信箱放發票，這跟中獎沒有關係，跟人品說謊有關係」。

原PO透露，在這家披薩店訂了很多次，唯獨這次發生小插曲，應該是外送員個人問題並非店家要逃漏稅，「今天我也會致電店家告知此事，相信他們會妥善處理」。

貼文一出，網友們留言回應，「還有這招，人品真低」、「這招到底怎麼想的，發票也要拿」、「檢舉他！這已經有很嚴重的缺失」、「通常這種的都不會中」、「看來還沒有中大獎，不然怎麼還再當外送員」、「這個涉及業務侵占是有刑責」。