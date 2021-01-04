旅日打工「只靠吃地瓜過活」 內行曝東京打工日常：沒有娛樂

許多年輕人會在剛畢業或是寒暑假期間出國打工，順便體驗異國生活，但日前便有一名網友發文表示，看到有人去東京打工一個月大約20萬日幣（約新台幣5.4萬元），除了每個月都必須很節儉外，中餐都只吃一條地瓜，更存不了多少錢，使他好奇詢問網友「去日本工作存不了錢，為什麼大家那麼愛去？」

原PO在PTT的八卦板上以「去日本工作好像也存不了錢」為題，分享自己剛看一個女生到東京打工，但月薪約20萬日幣（約新台幣5.4萬元），扣掉稅後實際到手更只有17萬日幣（約新台幣4.6萬元），使她每個月都過的很節儉，就算午餐也都只吃一條地瓜，一個月也才能存到3萬日幣（約新台幣8000元）。

對此，原PO便勸要到日本打工的人「要三思」，但就算薪水不高，仍有許多台灣人前仆後繼的到日本打工，讓他好奇詢問「到底為什麼？」此文一出，便引起一名內行的網友分析說明，這樣的薪水在日本算是「打工仔的高標」，因日本的花費本來就會比較高。

他說明道，其中租屋至少要6萬日幣，水電瓦斯費一個月2萬元日幣，一餐約3百元日幣，如果還要跟朋友到居酒屋，便宜的一次也要3千元日幣，一個月伙食費粗估3萬日幣，若再扣掉一些日常生活還有娛樂的開銷，一個月的薪水約剩下6萬元日幣（約新台幣1.6萬元）。

對此，他也總結「一個月和朋友上平價居酒屋喝一次，除此之外完全不能外食、買些酒或點心，因為找低價租屋，勢必遠離都心，通勤時間單程50分上下，娛樂就每週出外一次，散完步直接回家，這樣大概能存6萬日幣」。

對於東京打工的慘狀，不少留言也表示，「領20萬存不到5萬真的很慘」、「東京生活的人也跟我說過，沒超過20萬日幣別想有高等的生活品質」、「東京不是比台北還天龍嗎」、「20萬就日本一般起薪，類似台灣領30k這種感覺」、「去澳洲都比去日本存得多」。