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一家4口南下參加婚禮包2千元 新娘批蹭飯：請再補4000
婚禮的紅包金額一直是一大難題，一名男子先前給友人訂婚包了3600元，但人沒到場；婚禮時帶一家四口參加，再包了2000元，卻被對方嫌少，要他再補4000元，讓他超級傻眼。
一名男網友在爆廢公社PO文抱怨，先前一名女性友人辦訂婚宴，他有事無法出席，包了3600元紅包禮到人不到。近日該友人舉辦婚宴，他帶太太和兩個小孩從台北南下屏東捧場，還提早入住飯店，一趟旅程花費上萬元，他也給友人婚宴再包了2000元。
婚宴結束後，該友人跑來嫌棄原PO包太少，應該再給她4000元，他詢問這是怎麼算的？對方回是按人頭計費，每人1500元，所以2大2小共收6000元，扣掉他包的2000元所以要再付4000元。對方還指責他是來蹭飯吃，言下之意是訂婚包3600元，不來是你自己的事，之後來婚禮蹭飯，付錢也是合情合理。
他表示最後還是選擇匯錢給對方，網友表示：「這種算人頭方式是第一次聽到」、「這種朋友你還要？」、「哪有人訂婚結婚都收的」、「什麼不要臉的人都有」、「婚宴根本是斂財鴻門宴」。
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