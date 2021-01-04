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一天三餐都吃超商即期品 他曝2大優點：身體變好了

聯合新聞網 / 綜合報導
全家便利商店推出「友善食光」機制，鮮食商品效期前7小時即自動折扣變價。 圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「友善食光」機制，鮮食商品效期前7小時即自動折扣變價。 圖／全家便利商店提供

台灣兩大超商近年推出即期食品優惠，被貼標籤的當天到期食物打七折。網路有人討論是否有人可以連續一個月三餐都吃超商，一名網友回應為了省錢，每天三餐都買打折的超商即期品，花費不高而且比先前更營養均衡。

兩大超商龍頭相繼推出降低鮮食報廢的方案，全家便利商店2019年5月推出「友善食光」機制，到期前7小食以內的鮮食商品，結帳時享7折優惠；7-ELEVEN也在2020年4月推出「i珍食」，在賞味期限前8小時購買，都可享7折優惠。

一名網友在PTT發文分享，他自從去年2月發現全家有即期便當優惠，為了省錢，除了假日偶爾出去吃或自己煮，他每天晚上會去買兩個便當和一個麵包，一個當晚餐吃，另兩個放冰箱，隔天帶去公司當早餐和午餐。整體花費約110～140元，一個月餐費約4000元。

他說可能是自己腸胃比較健壯，吃到現在幾乎沒拉肚子，因為不敢亂花錢，以前正餐大多吃麵攤的乾麵，卻因此營養不均衡而身體出問題；自從開始吃全家後，都會挑裡面有菜有肉的便當，雖然花費比之前多，但覺得身體好很多了。

他稱自己工作很忙，租屋處也沒廚房，全家對他來說是兼具便利、省錢和健康的好選擇，他還附上全家會員app裡的明細，當作一天三餐都吃超商的證明。

網友表示：「都吃不膩好強」、「建議去超市也會有特價，還有水果可吃」、「如果住處附近有大學，可以去吃學餐」、「有必要這麼省嗎？我無業都吃的比你好」、「吃超商注意鈉含量，記得多喝水」。

超商 便利商店 省錢

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