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兒子跟小六女友聊天 辣媽見「這句話」崩潰：會把兒子打死！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名媽媽發現兒子手機裡與小六女友的對話紀錄，由於實在太肉麻，讓她十分崩潰。
一名媽媽發現兒子手機裡與小六女友的對話紀錄，由於實在太肉麻，讓她十分崩潰。

現在的小朋友真的都很早熟，山盟海誓不害臊，海枯石爛不臉紅！近日一名媽媽發現兒子手機裡與小六女友的對話紀錄，由於實在太肉麻，讓她十分崩潰：「真的會把我兒子打死哦！」

原PO在臉書爆廢公社二館」貼出一張對話紀錄，訊息中充滿著「寶貝愛妳」、「愛死妳了」、「妳掛了我會哭死」、「只要你活著我一輩子都在你身邊」等肉麻的對話。

這樣的情形讓原PO看不下去表示，現在小孩都太早熟了吧，「我兒子國一，他心目中的女神是小六生，快告訴我要注意什麼，我要是提早當阿嬤，我真的會把我兒子打死哦」。

貼文一出引起大批網友熱議，「應該很快就要當阿嬤了」、「說不定才掛穩交三天而已」、「國小才會相信有一輩子這回事」、「我兒子已經第三任了，他才5歲半」、「相差一歲，沒什不好，你準備當年輕阿嬤」、「不用擔心，小時候的戀愛通常都不會持續很久啦」。

另外也有網友表示，遇到這種事，有時候父母也只能先教育孩子正確的性觀念，「你要限制他不如教他一些保護措施，甚至一些知識來的好」、「未成年絕對要注意啊！小心被對方家長告」、「未滿18趕快教育」、「要告訴他不要犯法，要等到18歲」。

臉書 性教育

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