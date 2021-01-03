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陳阿姨我不想努力了！外送單備註「一句話」讓他拿出了離職單
近期很流行的梗「阿姨我不想努力了」，居然真實發生在外送員身上，竹北一家連鎖健康餐再跨年夜裡接到一張詭異的外送單，其中的備註更讓店員直呼：「看到都不想努力了」。
竹北的連鎖健康餐在臉書PO出一張詭異的外送單，客人在備註欄裡寫下，「今天天氣很冷，外送小哥辛苦了，請注意安全」，除了噓寒問暖之外還加了一句，「幫我放在管理室，說是陳阿姨的就好，但是不想努力的話可以送上樓」。
而這最後一行字也讓店員看了十分心動，甚至表示師傅們都要拿出離職單了，此外店員還開玩笑表示，「看到這樣的備註真的都不想努力了，該不會這就是人生的轉捩點？」
貼文一出立刻引發網友熱議，「先上去，再看要不要努力」、「死也要送上去」、「這上去後應該會很吃力...要撐過」、「拼個希望啊！一定上樓！這是機會！」、「送上樓了看有沒有ps5跟iPhone12 pro」。
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