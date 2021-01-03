尷尬！中年男臉書撩妹 身分曝光網狂喊：這樣很噁

拍照技術對女性來說真的太重要，「喬」好一個姿勢、角度，就會讓照片大不一樣，不過一名女大生卻因為拍照技術太好造成困擾，由於拍攝出的照片與本人相去甚遠，爸爸看到之後居然沒認出是女兒還開「撩」，讓這名女大生十分無言。

原PO在Dcard發文表示，因為她本身長得是一般人的模樣，所以在自拍技巧上有下過一番功夫，「畢竟，不先修煉自拍，就可能沒有機會修煉愛情」，不過沒想到，照片沒有騙出一個男友，反而騙到了老爸！

原PO表示，趁著大家都去跨年，她偷偷在臉書上分享Airpods pro的抽獎活動，沒想到竟釣出爸爸在她的貼文底下留言「美女下午好，希望妳能中獎」，由於原PO在家中跟爸爸都是互相鬥嘴，爸爸甚至還會嫌她胖，讓她無言回應「什麼意思啦」，結果爸爸居然又回「哇，被這麼漂亮的美女回覆，真開心」，讓原PO十分無奈。

原PO心想，大概是因為臉書名字改英文，爸爸才沒認出自己的女兒，決定直接打電話給他，而爸爸得知真相之後，直接沈默不語，掛了電話就馬上把留言刪光，原PO也表示，這是她在2020年裡遇到過最無言的事了。

文章也引起許多網友熱議，「好奇照片跟本人差多少」、「欸...不是，所以妳爸是看到漂亮年輕女生就開撩嗎？發現自己爸爸這麼輕浮油膩的一面，還真的蠻尷尬的」、「妳爸還想說有個年輕貌美的小姑娘可以聊個幾句，結果是自己女兒一定很崩潰」、「美女真的中大獎了」、「修圖修到老爸都不認得了」、「妳爸這樣很噁」。