咖啡廳店員用「台語」點餐 老闆要他賣擱共：別人會覺得很俗

台語（閩南語）在現今台灣社會逐漸式微，許多人就算會說，在外面場合也不一定會開口。一名網友意識到這個問題後，決定在工作的咖啡簡餐店用台語幫客人點餐，不過他的老闆卻受不了，當面要他別再說台語，直呼「這樣會讓人覺得餐廳很俗」。貼文一出，也引發網友熱議。

一名網友今（3）日在PTT發文指出，現在在外面場合講台語的年輕人越來越少，頂多都是在家講而已，讓他有點感慨。因為自己在一間咖啡簡餐店打工，於是他會用台語跟客人點完餐，同樣再以台語告知老闆客人吃什麼。

結果過了一段時間，老闆受不了，當面要原PO別再講台語，「這樣子讓人覺得我們餐廳很俗欸」，而這也讓他相當無奈，「我終於了解台語文化為何被人誤解，連一般咖啡店都有這樣的認知，沒救了！」

對此，許多網友也感嘆講台語的人實在越來越少，「我在工作場合被客人說過不用（要）講台語，和形象不合」、「我跟孩子講台語，也常被問為什麼不把時間拿去教英文」、「台南能講台語的幼兒也很少，我舅舅他們已經不跟幼兒講台語了」。

但也有網友認為，原PO得考慮到大家不一定都會台語，「你要考慮到別人不一定是閩南語系的」、「說不會（俗）是騙人的，至少大部分人是這樣認為的沒錯」、「抱歉，我聽不懂台語」、「為什麼客家人要被逼著聽台語？講共通語言國語不好嗎？」

不過也有網友表示，「我們這裡現在很流行復興母語，還有台語共學團」、「每次講台語復興就有人要扯其他本土語言，實際上本土語言復興的民間團體是會互相支援的」。