美豬進口便當店公告「使用國產豬漲10元」網轟：惡意漲價

萊豬進口於元旦正式上路，反萊豬團體夜宿凱道抗議，與警方爆發推擠衝突，蔡英文總統發表新年談話時，也請所有國人同胞體諒。有民眾在便當店發現，店內貼上公告寫著「本店使用國產豬，為反應成本，三寶飯調漲5元，豬肉類便當調漲10元」，網友看了也批「早有外國豬肉進口，根本惡意漲價」。

網友於爆怨公社發文說道，元旦時到便當店買餐，看到了店家貼出的公告寫著「本店使用國產台灣豬肉，為反應成本，自1月1日起三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元。而非豬肉類便當則按原價。豬肉類加工品如：香腸、臘腸、臘肉暫停供應！」店內也貼著聲明書寫著「本公司提供的梅花肉、五花肉，皆為台灣國產豬肉，來源皆受政府相關單位監督之廠商提供」。

萊豬進口第一天，有網友發現便當店貼出「因為使用國產豬肉，價格調漲」的公告，不少人覺得是惡意漲價，但近期毛豬價格也來到71-72元。 圖／爆怨公社

網友看了則批「為什麼要漲，用之前的豬肉不就好了，還是之前的豬肉都是來路不明的豬肉，現在都是用有證明的豬肉，所以才要漲」、「早就有外國豬肉進口，跟萊豬有什麼關係，根本惡意漲價」、「所以以前都不是用台灣豬？」、「一直很好奇，進口萊豬，跟台灣豬肉漲價的原因在哪裡...」。

但也有人認為「最近台灣毛豬拍賣價格就是上漲啊」，根據農委會畜牧處說明，全台毛豬交易均價近兩天來到71、72元，沒超過75元都算合理價格，近期交易均價每公斤比去年同期多3、4元，是因為今年口蹄疫拔針成功，重新開放出口，所以國產豬會比去年同期略少，但還在合理價格區間。