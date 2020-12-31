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私有地被亂停車無奈「警方也沒招」 網提1招急勸：拖久變共用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文抱怨自家門前私有地被亂停車，但警方卻無法處理，讓他相當苦惱。示意圖／ingimage
一名網友發文抱怨自家門前私有地被亂停車，但警方卻無法處理，讓他相當苦惱。示意圖／ingimage

私有土地被亂停車，警察無法可管？一名網友PO文抱怨自家門前空地可停3輛汽車，但通常要求車主留電話方便通知移車，卻經常遭到無視，還得知該處為私有土地，警方無法處理，這讓他相當困擾，於是上網徵詢網友建議。

原PO在PTT閒聊板發文表示，家門前的空間足夠停放3輛汽車，但因為沒有架設圍欄，所以常會有外車停放。原PO一開始以為會來停放的都是鄰居，只要求對方留電話，好讓原PO一家人要停車時方便通知對方移車。

不過，原PO接著抱怨，還是會有很多人不留電話，或者留了電話卻不接，甚至拒絕移車。原PO就提到，不少人態度擺爛，表示「沒空移車」、「反過來要求原PO證明自己是屋主」、「停摩托車佔位」等狀況，也曾因原PO搬走出租後有人把車停在門口，原PO告知對方要移車，對方卻質疑「還沒租出去為什麼不能停？」甚至把家裡的腳踏車停放在旁邊的防火巷裡。

車主各種亂停車的行為惹怒原PO，但卻因該處是私有土地，警察也無法處理，這讓原PO相當無奈，只好上網尋求網友幫忙。對此，多數網友紛紛建議，「圍起來吧～家裡的私人土地為了自己車輛方便進出就這樣弄」、「私人土地就圍起來吧」、「建議加裝停車位鎖，便宜且網路有賣」、「私人土地直接貼告示，停車就收錢」、「趕快圍起來，你讓大家公用久了，你的地會變成共用的」。

PTT 車主 警察

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