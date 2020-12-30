美女主播房業涵送暖貧戶竟遭陳沂酸「作秀」 她高EQ回應了

日前傳出台中市一名27歲江姓男子育有5子，但沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌錢，引發各界關注，許多捐款人送暖，就連主播房業涵也捐了一台冰箱，沒想到竟遭網紅陳沂酸作秀，不過房業涵澄清有致電了解對方的需求，才會送冰箱。

陳沂在臉書狠酸房業涵作秀作過頭，更怒批家貧5寶爸不戴套，「那個單親爸爸不戴套，狂生五個小孩結果沒錢養上網要200塊賣嬰兒車，消息出來一堆人在那邊說好可憐，紛紛捐款捐物資希望幫助他們度過難關」，陳沂認為很多人利用小孩動物博取世人同情，嘴巴說會好好工作但事實就是整天在那邊領補助裝可憐等捐助，其實是把生小孩或救助流浪動物當斂財工具，更酸房業涵「送他們一台大冰箱跟包紅包，再當網美打卡景點開心拍照」、「連買食物的錢都沒有了妳送冰箱是要幹嘛？」

對此房業涵留言澄清，她當初是要送奶粉、尿布、物資過去，但有致電給對方了解需求，「他們籌不出錢買冰箱，孩子要吃的副食品、牛奶無法保存，同時傾聽了包括行善會和其他協會的意見，才決定要伸出援手幫忙」，她也解釋，不論孩子們的父母有何爭議，孩子沒有權利選擇誰當他們的父母，而社會的不理會，最後可能導致悲劇發生。

不過即便房業涵回應解釋，陳沂還是繼續在臉書上追殺表示，房業涵的留言冠冕堂皇，蹭熱度、假愛心，「希望妳能家家戶戶去送一台，反正也沒錢買食物沒錢繳電費，至少躲進去取暖！」、「什麼叫作秀？就是有人在看趕快蹭熱度假裝有愛，別人看不到的地方通通置之不理」，後續陳沂表示房業涵已封鎖她，而房業涵並未做出其他回應。