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阿嬤出門買菜！孫女進房見陌生嬤與阿公交纏當場崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友小時候曾經當場將阿公捉姦在床。示意圖／ingimage
女網友小時候曾經當場將阿公捉姦在床。示意圖／ingimage

感情裡的風雨除了影響到當事人，也有可能影響到身邊的人，一名女網友在Dcard發文表示，她對感情和婚姻都有點陰影，因為她小時候曾經當場將阿公捉姦在床，貼文一出，立刻引起廣大網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，有一次跟先生聊到小學四年級發生的事，那時她每周末都會回媽媽娘家，她回憶有一次回去，阿嬤出門買菜，媽媽要去樓下美髮院用頭髮，她和妹妹就在家裡玩電動，媽媽出門前還交代她，沒事要去房間看一下阿公，畢竟阿公行動不方便，後來她就很認真的玩遊戲，沒想到，突然有一位不認識的阿嬤上門，確認原PO的媽媽、阿嬤都不在，便直奔阿公的房間。

一開始原PO並沒有在意，等過一段時間，原PO才察覺哪裡不對勁，前去察看阿公的房間，想不到一推開阿公的房門，居然看到兩位年紀很老的人，光溜溜，渾身赤裸的在她眼前，當下原PO的反應也很快，就算陌生的阿嬤想對她解釋，她也沒有理會，還用跑百米衝刺的速度跑下去找美髮店裡的媽媽，告訴媽媽發生了什麼事。兩人立刻衝回阿公房間對質，原PO媽媽當下對著衣衫不整的偷情阿嬤大吼「我媽把妳當姐妹，妳這樣對她的？」，後來更歇斯底里叫她滾。

事後原PO也跟阿嬤坦白此事，當天阿嬤哭到不行，阿姨、舅舅們也都回來安慰阿嬤，阿公則是在房間都不發一語，自從發生那件事後，原PO跟阿公之間就有了芥蒂，阿公甚至會藉機拿拐杖打她，打到整條腿都淤青，長大後，原PO回媽媽娘家除了基本的打招呼，都不會和阿公講話，到現在只要想到阿公房間捉姦在床的畫面，都讓她想吐。

貼文也引起廣大網友熱議，「辛苦你了、真的很噁心，但是不得不稱讚你小時候好聰明也好理性」、「嗯，你阿公還真厲害，我聽人家說男生通常30、40歲左右被社會摧殘幾年就沒啥性慾了說」、「你阿公真的是很噁心的老不羞」、「對幼小的心靈真的衝擊很大...」、「你可以回去拿拐杖打阿公囉」。

阿嬤 婚姻

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