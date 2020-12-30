貨車國道上禮讓「紅斑馬」遭開單 網看直搖頭：這招釣魚厲害

國道警察被民眾稱之為「紅斑馬」，負責處理國道交通問題。日前，有一名貨車駕駛PO文表示自己行駛在國道上，由於當時有一輛紅斑馬閃燈且急速接近，讓他嚇得趕緊開到路肩讓道，但又發現紅斑馬沒有要超過，他便再開回原車道，沒想到卻在事後收到罰單，讓他氣得發文抱怨。貼文一出，也立刻引起網友討論，不少人都為他打抱不平，直呼「警察這招釣魚滿厲害的」、「中陷阱了」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「長知識了！原來國道警察開警示燈快速接近是不用禮讓的，只有鳴笛才要讓」。原PO提到，他開在國道上準備去送貨，本來開得好好的要下交流道，忽然後方紅斑馬開警示燈快速接近，察覺後立刻靠邊禮讓，沒想到紅斑馬卻跟在他後方不過，他心想或許是不趕時間，於是再開回原車道，事後卻收到一張違規行駛路肩的罰單。

一名網友PO文抱怨，表示自己行駛在國道上因禮讓後方「紅斑馬」而停靠路肩，沒想到卻因此收到罰單。圖擷自 爆怨2公社

原PO抱怨道，自己才剛入行沒多久，只領基本工資，實在不會去違規，但沒想到申訴後卻得到「違規單已開出，必須要到監理機關申訴才可以」的回應，讓原PO忍不住抱怨，「你沒看到我是在等你們過去嗎？不是在等你們開單，不然為什麼要在路肩減速靠邊，沒有要路肩超車，誰會往路肩行駛呀！而且還是在警車前面，沒人會這麼白目好嗎？」

不少網友看到後都忍不住替原PO說話，紛紛留言「有聽過這種是警察故意的」、「這張申訴應該會過，畢竟蠻有爭議的」，還有網友認為「中陷阱了」、「快過年了，當然要想辦法設陷阱」、「這招釣魚滿厲害的」、「年終拼業績啦」、「怎麼有點感覺放餌給你咬」。

不過，部分網友則認為「難道不知道閃燈只是值勤，鳴笛才是緊急狀況，這不是常識嗎？」、「怪自己經驗不足，他又沒有對你做什麼要你讓車的事，你幹嘛要讓？」、「警車沒有鳴笛就是在巡邏路過而已，無需讓開…」。

事後，一名自稱是國道公路警察第二公路警察大隊楊梅分隊分隊長的網友於文章下方留言指出，「經認定以不舉發為宜」，且承諾會對員警加強教育。對此，原PO也在文中補充表示，罰單確實已撤銷，感謝網友幫忙及國道警察的體諒，未來行車會更謹慎小心。