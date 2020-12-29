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他曝韓國客戶嗆台灣落後不想來 多數網友認同：沒有一項贏

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣到底有沒有落後韓國，話題在PTT上掀起網友們的針鋒相對。 路透
台灣到底有沒有落後韓國，話題在PTT上掀起網友們的針鋒相對。 路透

台灣比不上韓國？不論在薪資、經濟，甚至是運動比賽，韓國常常被拿來和台灣做比較，但台灣真的不如韓國嗎？一名網友在PTT發文寫道有次和韓國客戶吃飯，當中有一位喝了酒之後吐露心聲，表示台灣比韓國差，若不是因為工作根本不想來，讓原PO很想問「為何韓國人會有台灣比韓國落後的想法？

原PO因為工作上的業務關係和韓國客戶聚餐，在酒過三巡後，其中一名韓國人似乎有些感慨的和其他韓國人講了幾句，原PO透過翻譯才了解這名韓國人對台灣有意見，若不是因為工作關係其實沒有很想來，甚至更嗆說「未來更不可能在一個比韓國落後的國家定居」，一席話讓他聽了很驚訝。

原PO說自己去過韓國旅遊多次，不覺得當地比台灣進步到哪裡去，韓國客戶的這番言論讓他很不解也不能接受，於是貼文詢問鄉民「為何韓國人會認為台灣比韓國落後，有卦嗎？」

對此，大多數網友都認同台灣落後韓國的事實，「事實上比大都市真的弱」、「首爾街景比台北好太多了」、「事實啊，台灣現在經濟科技文化沒有一項贏韓國吧」、「比較可惜的是以前我們是贏的，後來被迎頭趕上」、「我比較想知道你為什麼會有台灣比韓國先進的想法？」、「我也覺得台灣超落後啊，跟影視文化輸出有關吧」、「韓國有電影、音樂、服飾、汽車、手機、電器、家電輸出全世界」、「不論是GDP總量、人均、文化輸出、體育表現，還是上面說的外國旅客數量全都是韓國贏啊」。

不過也有人認為台灣沒有輸，「台積電三星啊」、「韓國生活很辛苦，風景醜沒地方去，只能看電視」、「首爾建築也很醜，和韓國人外型一樣一直複製」、「不過我認識的韓國人，每個都羨慕台灣滿街雙B」、「台灣安全又適合養老」、「自卑又自大的國家老搶別人東西當自己的，是多進步？」、「落後應該是指薪水，但台灣超商便利度真的海放韓國」。

PTT 韓國 台積電 三星 首爾

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