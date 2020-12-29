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沒衛生！搭客運驚見杯架被丟「啃剩豬骨」 她曝衰爆經歷

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友搭車時驚見飲料杯架裡被放滿「啃過的豬腳」，讓她看了心裡作噁，直呼不敢再吃了。圖擷自Dcard
女網友搭車時驚見飲料杯架裡被放滿「啃過的豬腳」，讓她看了心裡作噁，直呼不敢再吃了。圖擷自Dcard

搭乘大眾交通工具時，若有乘客不共同維護整潔，就會讓車內環境變得髒亂，甚至造成清潔人員的負擔。日前，就有一名女網友搭乘客運前往基隆時，才剛上車就發現靠窗座位的飲料置放架中被任意丟棄「吃剩的骨頭」，讓人看了相當作噁。

原PO在Dcard發文分享日前搭客運遇到的誇張事件，她一上車入坐後驚見飲料杯架裡居然放滿「被啃過的豬腳骨頭」，且骨頭並沒有使用外層包裝收拾過，就直接與杯架接觸，無奈的她只好跟著豬腳一路搭車到基隆。

原PO貼出照片，4塊滷的金黃的豬腳骨頭被啃食乾淨，但卻被隨意丟棄在飲料杯架中，看來不僅不衛生，也造成其他乘客的不便。遇上如此誇張的事件，原PO也無奈苦笑，「從今天起，覺得人生沒什麼遇不到的事了」，更笑虧自己見過這幅場景，應該會有一陣子不想再吃豬腳了。

貼文一出，隨即引起網友熱議。網友們看了也直批亂丟骨頭的乘客超沒公德心，紛紛留言「太沒水準了吧」、「好噁...司機好可憐」、「什麼怪人都有ㄟ...」、「超噁！看得我也快吐了」、「這我一定會跟司機反應，就怕其他人看到豬腳以為是我啃的...」。

Dcard 客運 廚餘

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