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洗碗槽變植物園！ 她坐月子兩周後回家一看傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
圖／截自DCARD
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植物強韌的生命力，常常在意想不到的地方給人驚喜。Dcard》一名女網友表示，她因為剛生產完要坐月子，整整兩個禮拜都不在家，最近要回家了，先生先把一些東西拿回家放。沒想到卻收到先生傳來訊息，說他們家的廚房「發芽了」。

原PO看了照片，原來是洗碗槽的排水孔長滿了瓜苗，看起來長得很好。兩人仔細一想，才想到是因為先生沒有清理洗碗槽的習慣，之前在那邊切完哈密瓜後就放著，兩個禮拜都沒照顧看起來也長得很好，讓她們都覺得十分有趣，也因此詢問網友「有沒有農業系的朋友來告訴我怎麼做」，想要繼續照顧這些瓜苗。

許多網友們也支持原PO繼續種，有網友笑稱「好勵志的文章」、「種起來又有瓜可以吃了」、「以後洗手台不要用，專門種哈密瓜」，也有專業網友表示「瓜類會攀藤，要種的話要立架子給他爬」、「當盆栽的話：找小盆子全部種一起 會很可愛，但之後不知道能活多久；要讓他們長大開花結果的話：挑幾株強壯的種土裡，要單獨種」、「注意根系不要弄傷」。

Dcard 盆栽

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