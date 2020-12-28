平安夜見外送員一個貼心動作 萬人點讚：溫暖又負責

外送商機夯，越來越多人轉行從事這個行業，但工作不如外界想像輕鬆，不論颳風下雨都得辛苦送餐，除了不能打翻客人的食物外，還得跟時間賽跑，將熱騰騰的餐點送到顧客手中。一名女網友日前買飯的同時，看到一位外送人員貼心的幫客人的餐點包上保鮮膜，讓她看了直呼很溫暖。

這名女網友在24日平安夜晚上去買餐時，在等待的時候看到一名外送員提著保溫袋，並拿著一捲保鮮膜將客人的餐點一碗一碗拿起來包裹，然後再小心翼翼地裝回保溫袋裡，貼心又細心的舉動讓原PO看了很感動，大讚「這小小舉動，真的會有大大溫暖。辛苦外送員在冷冷的平安夜裡努力送餐，平安夜快樂，聖誕節快樂」。

她拍下照片上傳到臉書「爆怨公社」，吸引近3萬人按讚，「好暖的外送員」、「這真的是對一份工作有沒有花心思的差別」、「尊重店家，尊重餐點，尊重工作，尊重客人，讓人由內心尊重您」、「遇到這種我小費就刷起來了」、「用心、負責心」、「每個工作都有辛苦的地方，只是有沒被看見而已」。

店家看到原PO的貼文，也留言稱讚這名外送員，「這個大哥人很好呦！照片裡是我們的店，每次來都很熱情跟我們打招呼，有時候大哥放假還拿好幾盒牛奶糖給我們吃。每次看大哥這樣包，其他外送員可能趕快拿了就趕快趕下一張單，他說能完整給客人，客人開心最重要」。