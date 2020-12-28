女子租屋處遭「沿冷氣管線」裝針孔監視器 還有天線同步傳輸

在外租屋真的要處處小心！一位女網友分享，今天發現租屋處的冷氣管線旁遭裝針孔攝影機，當下就馬上報警，但因記憶卡內的影像並不是原PO本人，而是上一位租客，讓她不知道該以何種方式提告，便藉此詢問網友「因我身邊沒有法律的朋友，想問一下大家我該怎麼做」。

原PO在Dcard的心情版上發文表示，當初是因為想打飛往天花板的蚊子，突然在冷氣管線那邊看到一點黑黑的，去摸時竟然拉出一條線。她也補充道，基本上很難發現，因對方還故意把線噴成白色，提醒大家「租屋真的要小心啊」。

目前，原PO打算以「妨礙秘密」的名義提告，因影像內的畫面只到7月初，而自己是7月底搬進來的。此文一出，不少網友非常支持原PO提告，「告下去，妳這是在幫助其他可能的受害人，絕對不要姑息，想想下一個房客被偷拍被放上網路，霸凌再到自殺，妳是在救人啊」、「一定要提告，也要讓前一個房客知道這件事」。

也有留言表示可以利用「法律扶助基金會」或「市區公所的法律資訊資源」提供的支援。更有網友對於原PO提供的針孔攝影機的構造說明，裡面有一根細長的配件為天線，是能接收WiFi遠程觀看、備份，所以記憶卡內沒有並不代表沒被錄到，要原PO小心為上。