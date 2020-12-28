網友手機桌布放女星照 竟遭同事狠酸：像變態

將偶像照片當作手機桌布在現代早已見怪不怪，然而卻有人因放明星照在手機而發生插曲！一名男網友就在網路上抱怨因桌布放上偶像照而被女同事嫌棄，此文一出，吸引許多網友前來留言討論。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》上發文抱怨，最近一名女同事看到自己的手機桌面放女星邵雨薇的照片，竟說「覺得很變態」，讓他十分不解。原PO表示自己放該女星照片不過是心靈慰籍，許多女生手機桌布放韓國男偶像也沒人覺得怪，想問網友們難道男生真的無法手機桌布放女明星照片嗎？

看完貼文後許多網友紛紛搞笑回應，「跟她說照片拿來，我放妳的」、「再吵放她的照片，照三餐問候一下」、「因為你沒放她的所以很怪」、「因為你不是放她的照片所以她生氣了啦」、「你同事吃醋了？」、「你同事希望你放她的照片啦！」、「怪的是她吧！」、「你同事應該喜歡你了」、「她可能希望你放她吧，關他什麼事」、「感覺吃醋+1」、「她在暗示你，為什麼不是放她的照片」。