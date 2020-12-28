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網友手機桌布放女星照 竟遭同事狠酸：像變態

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在臉書上抱怨自己的手機桌布放女星照被女同事認為很變態。示意圖／ingimage
一名網友在臉書上抱怨自己的手機桌布放女星照被女同事認為很變態。示意圖／ingimage

將偶像照片當作手機桌布在現代早已見怪不怪，然而卻有人因放明星照在手機而發生插曲！一名男網友就在網路上抱怨因桌布放上偶像照而被女同事嫌棄，此文一出，吸引許多網友前來留言討論。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》上發文抱怨，最近一名女同事看到自己的手機桌面放女星邵雨薇的照片，竟說「覺得很變態」，讓他十分不解。原PO表示自己放該女星照片不過是心靈慰籍，許多女生手機桌布放韓國男偶像也沒人覺得怪，想問網友們難道男生真的無法手機桌布放女明星照片嗎？

看完貼文後許多網友紛紛搞笑回應，「跟她說照片拿來，我放妳的」、「再吵放她的照片，照三餐問候一下」、「因為你沒放她的所以很怪」、「因為你不是放她的照片所以她生氣了啦」、「你同事吃醋了？」、「你同事希望你放她的照片啦！」、「怪的是她吧！」、「你同事應該喜歡你了」、「她可能希望你放她吧，關他什麼事」、「感覺吃醋+1」、「她在暗示你，為什麼不是放她的照片」。

原PO在臉書上詢問手機桌布放女星照片算很變態嗎？圖擷自臉書
原PO在臉書上詢問手機桌布放女星照片算很變態嗎？圖擷自臉書

手機 邵雨薇

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