快訊

新增8例新冠境外移入！英航班127人檢驗結果出爐

排球／全球最美排球女神婚了！莎賓娜嫁謎樣男人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共餐也沒事台人有神功護體？ 網點4大超成功防疫政策

聯合新聞網 / 綜合報導
我國防疫政策幾乎滴水不漏，造就亮眼的防疫成績。記者鄭超文／攝影
我國防疫政策幾乎滴水不漏，造就亮眼的防疫成績。記者鄭超文／攝影

新冠肺炎肆虐全球，然而在台灣卻相對緩和。有網友分析我國防疫四大重點，包括入境14天居家隔離、醫療口罩普及化、對染疫者確實追蹤管控、每日以記者會公布疫情資訊。

有網友在PTT發問，疫情在我國相對緩和非常神奇，近日爆出一名確診患者到高雄餐廳吃火鍋，事後卻沒有再爆出更多本土案例，他直言「該說是台灣人神功護體嗎？台灣有神聖不可侵犯的力量？還是台灣人不知不覺在平時都有訓練到甚麼，才能百毒不侵？」

對此，有網友整理出造就我國防疫成功的四大重點政策，第一，入境全面進行14天居家隔離，而非如他國的「出入境普篩」，全球多數國家只要在登機前3天取得陰性檢驗報告就可登機或轉機，入境該國後就可隨意接觸他人，等於在拿到報告後3天若染病，入境後仍有機會到處傳播病毒。

第二，醫療口罩普及化，我國街上戴口罩的民眾佔多數，部分室內空間也明文規定必須戴口罩才能進入，搭乘大眾運輸不配合還恐吃上罰單，反觀國外即使有戴口罩，多數也是布口罩等沒有防疫功能等款式，防疫效果只剩三成。加上價格因素，外國人多也不願意戴醫療口罩。

第三，對確診患者全面追蹤管控，我國針對確診者都會全面隔離，即使是輕症患者也比照辦理，反觀國外醫師都只會要求輕症者在家休息5天，也不會要求病人需與家屬隔離，更不會追蹤病人行蹤，休息5天後病人不需要得到陰性報告，就可以隨意出門。

第四，每日召開記者會公布疫情資訊，國際上幾乎沒有國家如台灣，幾乎每天都會開記者會更新資訊，他國即使要公佈，也只會講個5到10分鐘，不可能像台灣開放記者提問，有的國家甚至只是在網路上修正資料，也沒有匡列確診患者的接觸者、追蹤行程等疫調。

該網友說，新冠肺炎約有15％的患者是重症患者，台灣是民主社會，即使政府想要「蓋牌」，但各大媒體、自媒體、爆料人太多，不可能藏住秘密，而我國有一部份人支持普篩，但其實普篩搭配隔離14天的政策沒有意義，且普篩一定有誤差，只要出現一個普篩錯誤，病毒就會繼續擴散。

口罩 普篩 新冠肺炎 疫情 PTT

延伸閱讀

吃無菜單套餐花7k被嫌貴！主廚：有加點5款飲料、外帶2瓶酒

大學讀什麼最省錢？ 網狂推「2科系」：還會給你錢

小孩吵喝可樂遭拒絕嗆「沒錢幹嘛生我」 媽心寒默默結帳

台北雅房月租3800元含水電瓦斯 網友見照片笑：軍營大勝

相關新聞

公車司機謊騙身心障礙高中生下車 網友氣客訴求幫高調

有網友22日在台中搭公車時，看見一位疑似身心障礙的學生上車後詢問司機是否有到火車站，沒想到司機卻騙他說公車是開往台北，學生隨後就刷卡下車，目睹一切的網友十分氣憤及不捨，便打電話客訴該名司機，貼文也引起PTT鄉民關注，紛紛喊幫高調

父做忌沒人會做菜 女友神救援！1小時做「9菜1湯」網狂讚

一名男網友分享，前幾天是爸爸的忌日10週年，剛好媽媽和長輩都有事不在，他和姐姐、妹妹都不擅長煮飯，正當為祭祀的飯菜苦惱時，女友跳出來說「我來煮吧」，不僅特地早起去市場買菜，還在短短1小時內就做出「9菜1湯」，讓他滿懷感激地說，「交到這樣的女友肯定是我上輩子拯救世界，她是天使」。

洗衣服見「這物品」氣炸 她問：如何把賤ㄤ處理掉

洗衣服時最討厭衣服堆裡出現像衛生紙、發票等易溶物品，一名太太就憤怒的表示先生竟將「香菸」忘在褲子口袋，但這件褲子跟著一堆衣服在洗衣機裡翻攪，整個洗衣槽和衣服被沾染上菸草和濾嘴，讓她氣炸怒吼：「如何才能神不知鬼不覺的，把那個賤ㄤ處理掉。」

BMW男車震40分！他撿到「小孩」怒調監視器 當事人上門道歉了

一名網友在臉書社團發文，早上掃地時驚見一坨衛生紙包著「小孩」，開玩笑說以為是野狗亂咬垃圾。直到調出監視器畫面才真相大白，原來是有人開著BMW疑似在監視器面前「做愛做的事」，讓他興奮大喊宣布破案。

共餐也沒事台人有神功護體？ 網點4大超成功防疫政策

新冠肺炎肆虐全球，然而在台灣卻相對緩和，可見我國防疫政策奏效。有網友分析我國防疫四大重點，包括入境14天居家隔離、醫療口罩普及化、對染疫者確實追蹤管控、每日以記者會公布疫情資訊。

吃無菜單套餐花7k被嫌貴！主廚：有加點5款飲料、外帶2瓶酒

日前一名網友在聖誕節到餐廳預定4人4000元的無菜單料理，最後卻只來了四道菜、四碗濃湯、一份點心及四份甜點，另外還開了1000元的酒，結帳發現總價高達7000元，讓他痛批踩雷。對此，主廚發文解釋，該組客人除臨時更改預約時間外，另外還有加點多種飲品與酒類，他無奈表示，「回家才給負評，我們也是無能為力」。

30歲男生不會開車「難找雙北以外工作？」 網認同：必備技能

雙北交通方便，到哪裡幾乎都有捷運、公車可搭乘，因此不少人認為在雙北生活，不一定要會騎車或開車，不過就有一名網友好奇發問「30歲男生不會開車，會不會很難找到工作？」掀起網友熱議。

信用卡掉入甜點店冰櫃前縫隙 店員一句話讓她傻眼

甜點店恐怖「聚寶盆」，掉落物都無法取回！一名女網友昨（26）日在臉書社團《 爆怨2公社 》PO文表示，她到某甜點店消費時，正在櫃檯旁點餐並拿出信用卡，結果她不小心一個手滑，信用卡就這樣掉入一旁蛋糕冰櫃的縫隙內，隨後她和店員求助，但店員竟表示「掉下去就只能辦掛失」，這樣的回應讓她直呼「真的是暗黑聚寶盆」。

雞排妹遭診所提告後慘況曝 認忙到「連性生活都沒有」

鄭家純（雞排妹）近日因肖像權使用問題，要求8年前她合作抽脂的高雄元和雅診所，撤掉門口柱子廣告照並賠150萬元，後續雙方互相提告，而雞排妹也在Instagram發限時動態，抒發情緒表示最近忙到「連性生活都沒有」...

4人花7k豪點「無菜單聖誕套餐」 上桌秒後悔直列黑名單

昨（25）日為一年一度的聖誕節，不少人會以慶祝之名相約吃飯，但日前，一名網友預定了4人4000元的無菜單料理，結果只來了四道菜、四碗濃湯、一份點心及四份甜點，另外還開了1000元的酒，直到最後結帳時才發現總金額竟高達7000元，讓他直呼「從沒踩過這麼大的雷」。

客付現金訂「近兩萬餐點」 外送員傻眼：吃掉半個月薪水

不少人會為省時及方便會選擇訂購外送，日前，一名外送員分享自己接到一張訂單，沒想到餐點總金額竟高達1萬9,565元，讓他直呼「有錢人的生活就是這麼樸實無華且枯燥」。

整理冰箱見「紅色結晶」他困擾求助 內行曝超糗真相

現代人生活忙碌幾乎不常清理冰箱，總會在裡頭發現意想不到的東西。近日一名網友驚見冰箱內出現不明的「紅色結晶」，讓他百思不得其解，因此決定發文請教，內行人一看秒曝真相。

熱門新聞

信用卡掉入甜點店冰櫃前縫隙 店員一句話讓她傻眼

最美女主播黎在山 九頭身和甜美笑容震撼網友

約妹子衝耶誕城請吃黑白切 他邀做「這件事」慘遭放生！

吃無菜單套餐花7k被嫌貴！主廚：有加點5款飲料、外帶2瓶酒

30歲男生不會開車「難找雙北以外工作？」 網認同：必備技能

台灣手搖飲長青樹！「這3家」被點名 網曝穩定關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。