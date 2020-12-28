共餐也沒事台人有神功護體？ 網點4大超成功防疫政策

新冠肺炎肆虐全球，然而在台灣卻相對緩和。有網友分析我國防疫四大重點，包括入境14天居家隔離、醫療口罩普及化、對染疫者確實追蹤管控、每日以記者會公布疫情資訊。

有網友在PTT發問，疫情在我國相對緩和非常神奇，近日爆出一名確診患者到高雄餐廳吃火鍋，事後卻沒有再爆出更多本土案例，他直言「該說是台灣人神功護體嗎？台灣有神聖不可侵犯的力量？還是台灣人不知不覺在平時都有訓練到甚麼，才能百毒不侵？」

對此，有網友整理出造就我國防疫成功的四大重點政策，第一，入境全面進行14天居家隔離，而非如他國的「出入境普篩」，全球多數國家只要在登機前3天取得陰性檢驗報告就可登機或轉機，入境該國後就可隨意接觸他人，等於在拿到報告後3天若染病，入境後仍有機會到處傳播病毒。

第二，醫療口罩普及化，我國街上戴口罩的民眾佔多數，部分室內空間也明文規定必須戴口罩才能進入，搭乘大眾運輸不配合還恐吃上罰單，反觀國外即使有戴口罩，多數也是布口罩等沒有防疫功能等款式，防疫效果只剩三成。加上價格因素，外國人多也不願意戴醫療口罩。

第三，對確診患者全面追蹤管控，我國針對確診者都會全面隔離，即使是輕症患者也比照辦理，反觀國外醫師都只會要求輕症者在家休息5天，也不會要求病人需與家屬隔離，更不會追蹤病人行蹤，休息5天後病人不需要得到陰性報告，就可以隨意出門。

第四，每日召開記者會公布疫情資訊，國際上幾乎沒有國家如台灣，幾乎每天都會開記者會更新資訊，他國即使要公佈，也只會講個5到10分鐘，不可能像台灣開放記者提問，有的國家甚至只是在網路上修正資料，也沒有匡列確診患者的接觸者、追蹤行程等疫調。

該網友說，新冠肺炎約有15％的患者是重症患者，台灣是民主社會，即使政府想要「蓋牌」，但各大媒體、自媒體、爆料人太多，不可能藏住秘密，而我國有一部份人支持普篩，但其實普篩搭配隔離14天的政策沒有意義，且普篩一定有誤差，只要出現一個普篩錯誤，病毒就會繼續擴散。