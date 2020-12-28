吃無菜單套餐花7k被嫌貴！主廚：有加點5款飲料、外帶2瓶酒

日前一名網友在聖誕節到餐廳預定4人4000元的無菜單料理，最後卻只來了四道菜、四碗濃湯、一份點心及四份甜點，另外還開了1000元的酒，結帳發現總價高達7000元，讓他痛批踩雷。對此，主廚發文解釋，該組客人除臨時更改預約時間外，另外還有加點多種飲品與酒類，他無奈表示，「回家才給負評，我們也是無能為力」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，聖誕節時與朋友到餐廳預定4人4000元的無菜單料理，想不到總共只來了四道菜（共食）、四碗濃湯、一份點心及四份甜點，其中甜點口味還有三個人不喜歡，因為套餐沒有飲料，用餐過程中還買了一支1000元的酒，結帳總價卻高達7000元，讓他直呼大踩雷。

店家貼出無菜單料理菜色。圖／ 臉書

對此，該間餐廳主廚也發文解釋，他表示，訂位的侯小姐原訂「聖誕節晚上六點半」，卻在半夜臨時更改時間為「聖誕夜晚上七點」，備註不吃牛、牙齒不好，肉不要太硬。

店家貼出提供的菜色內容，並說明此組客人另外還加點了數杯酒精飲料和果汁，另外還有外帶酒精飲料，總花費共6930元。

店家貼出無菜單料理菜色。圖／ 臉書

主廚表示，當下有請外場詢問客人是否吃飽，對方也沒有對餐點提出意見，「我們餐廳主都很希望可以現場反應、現場立刻幫您處理，如果當下沒有問題，回家才給負評，我們也是無能為力」。

看完主廚解釋的貼文，網友仍分正反兩派，有人留言「只能說客人素養很低」、「以上這麼多才6930？！餐飲業很辛苦、親愛的總監加油唷」，但也有人不買帳，留言「人家價位和菜名都米其林等級的，高級菜名喔」、「聖誕節花1000塊吃雞塊豬排？我不覺得這樣叫做做好事情」、「那個裝盤我認為500元套餐剛好而已」。

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