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信用卡掉入甜點店冰櫃前縫隙 店員一句話讓她傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文表示，她到某甜點店消費時，正在櫃檯旁點餐並拿出信用卡，結果她不小心一個手滑，信用卡就這樣掉入一旁蛋糕冰櫃的縫隙內。圖擷自爆怨2公社
一名女網友PO文表示，她到某甜點店消費時，正在櫃檯旁點餐並拿出信用卡，結果她不小心一個手滑，信用卡就這樣掉入一旁蛋糕冰櫃的縫隙內。圖擷自爆怨2公社

甜點店恐怖「聚寶盆」，掉落物都無法取回！一名女網友昨（26）日在臉書社團《 爆怨2公社 》PO文表示，她到某甜點店消費時，正在櫃檯旁點餐並拿出信用卡，結果她不小心一個手滑，信用卡就這樣掉入一旁蛋糕冰櫃的縫隙內，隨後她和店員求助，但店員竟表示「掉下去就只能辦掛失」，這樣的回應讓她直呼「真的是暗黑聚寶盆」。

原PO在文中提到，昨晚她到一間甜點店正準備在櫃檯點餐時，因為手滑信用卡就不小心滑落到櫃檯旁冰櫃的縫隙中，當下她心急的詢問店員「不好意思，我的卡片掉到蛋糕櫃前的洞」，但店員竟回應「掉下去的話就只能辦掛失了，我們掉進去的東西都拿不出來」。

接著原PO還是不死心的希望店員可以拿紙片或是紙袋將信用卡勾出，但店員卻還是說「我們不提供袋子」，原PO又說「那店內有其他東西可以借嗎？」店員還是回「店內沒有任何東西可以借」，最後她只好回到座位上辦掛失。

事發後，原PO認為幸好自己掉的是信用卡，至少還可以用掛失解決，但如果換成手機、皮夾或是紙鈔等，可能就得買新的或是當作錢掉了。並直言「這是一個聚寶盆，感覺店內重新裝潢時，可以撿到很多客人掉的東西，難道店內都沒有這個洞的配套措施嗎？」

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言提出解決方法，「輪子應該可以推進推出，一定是可以拿的」、「都知道掉進去拿不出來，還不隔起來，滿怪的」、「店家應該可以用個板子蓋住洞吧」、「下次可以故意把食物丟進去，3天發臭後，他們就會願意處理了」、「感覺是一個許願池的概念」、「店家應該要自備拾物夾才對」。

原PO最後也在文中更新近況，她提到私訊官方後有收到道歉回應，官方也承諾會把漏洞補起來，並相當重視這次的疏失，她也提醒網友之後去到店內消費能多注意手邊物品，也希望店家會改善。

原PO畫出示意圖並表示，幸好自己掉的是信用卡，但如果換成手機、皮夾或是紙鈔，可能就得買新的或是當作錢掉了。圖擷自爆怨2公社
原PO畫出示意圖並表示，幸好自己掉的是信用卡，但如果換成手機、皮夾或是紙鈔，可能就得買新的或是當作錢掉了。圖擷自爆怨2公社

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