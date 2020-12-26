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4人花7k豪點「無菜單聖誕套餐」 上桌秒後悔直列黑名單

聯合新聞網 / 綜合報導
4000元大餐裡其中一道菜。圖取自爆怨公社
4000元大餐裡其中一道菜。圖取自爆怨公社

昨（25）日為一年一度的聖誕節，不少人會以慶祝之名相約吃飯，但日前，一名網友預定了4人4000元的無菜單料理，結果只來了四道菜、四碗濃湯、一份點心及四份甜點，另外還開了1000元的酒，直到最後結帳時才發現總金額竟高達7000元，讓他直呼「從沒踩過這麼大的雷」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」上指出，自己聖誕節挑選餐廳時踩到大雷，並說明已去過該餐廳兩次，先前的經驗都算不錯，這次便以慶祝聖誕節之意預定了4人4000元的無菜單料理。沒想到最後總共只來了四道菜（共食）、四碗濃湯、一份點心及四份甜點，其中甜點口味還有三個人不喜歡，所以最後都給同一個人吃了。

另外，因4000元的套餐中沒有附飲料，用餐過程中就購買了服務員推銷一支1000元的酒，但最後結帳時卻看到總金額要價近7000元，讓他失望的表示「毀了我最喜歡的聖誕節」。事後，用餐的一行人因沒吃飽，離開餐廳後直接直奔夜市填飽肚子，並說明這家餐廳以後不但再也不會去，更直接列入黑名單

對此，原PO也補充道，因前兩次去用餐時覺得份量很夠，雖然不是特別好吃，但餐點精緻，服務也好！便決定聖誕節也在這慶祝，沒想到這次卻「整個大走板」。

此文一出，便引起許多網友表示對特定節日推出的無餐單料理不要太期待，「其實我對耶誕、情人特別餐點都印象都不好！不如找好一點的餐廳或一般餐廳吃一吃還比較優」、「什麼特別餐感覺都是在騙錢的」、「節日吃餐廳要有心理準備被坑，跟平常水準絕對不一樣」「聖誕大餐不是就是在吃氣氛的嗎？ 但這樣的cp值真的不優！」

但仍有留言認為，7000元的價錢實在太貴且份量太小，紛紛表示，「這樣兩個人吃還差不多」、「這樣7000，扯」、「那幾篇薄薄的肉要1000」、「這菜色跟量一個人1000，乾脆吃buffet」、「法式料理？」、「看起來都很普通」、「4000元去夜市就可以吃到吐了」。

聖誕節 甜點 套餐 黑名單

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