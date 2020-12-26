客付現金訂「近兩萬餐點」 外送員傻眼：吃掉半個月薪水

不少人會為省時及方便會選擇訂購外送，日前，一名外送員分享自己接到一張訂單，沒想到餐點總金額竟高達1萬9565元，讓他直呼「有錢人的生活就是這麼樸實無華且枯燥」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上分享一張外送訂單截圖的照片，圖中可見該訂單中包含4項餐點，其中包含奶油煙燻臘腸焗烤套餐、白酒蛤蜊義大利麵套餐、香烤牛小排、塔香蛤蜊。

但奇怪的是，前面的三項的餐點價格都相當正常，但最後到塔香蛤蜊時，價格突然變成1萬8800元，讓外送員看了開玩笑表示「大少爺原來一餐兩萬塊這麼飽阿」。另外，下此訂單的客人更在備註欄標示「是高級蛤蠣嗎？18800？怎麼比五星級飯店更高級？」

此文一出，便起許多網友開玩笑回應「不是啊，那個塔香蛤蜊是吃黃金長大的嗎，而且為什麼你發問卻還是買下去」、「不是買蛤蠣 是買珍珠美人魚嗎？」、「是點了蚌殼精吧」；更有網友解釋說明，店家可能是訂錯價錢，紛紛表示「應該是價格打錯了吧」、「應該是188元啦！店家誤植2個0吧」。