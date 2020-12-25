太噁！外出住宿別碰這東西 摩鐵員工爆內幕讓人作嘔

出遊在外，許多人都會選擇飯店、汽車旅館住宿，大多數的業者在客人退房後都會將物品清潔並更新，不過當中也有可能會有漏網之魚。一名在摩鐵當櫃檯的女網友就PO文爆料當中的秘辛，不只同事清潔偷懶，還有客人把垃圾丟進杯子，誇張的行徑讓鄉民們看了直呼「有陰影」。

原PO在臉書「靠北住宿2.0」透露有位同事工作很懶，每次都不確實地清潔和消毒，只要發現毛巾是乾的，就直接放回原位，床單和枕頭套也是，只要不髒就不會更換，而這名同事偏偏還有靠山，也因此讓其他人敢怒不敢言。

原PO還爆料有些客人也很沒品，常常不把杯子當杯子用，而是當菸灰缸，菸蒂菸灰全丟裡面，甚至還有人把假牙、用過的保險套、垃圾也丟杯子裡，只要想得到的東西都很有可能被放進杯子裡，讓她無奈的說「摩鐵客人水準越來越差」。

可能是因為職業病，讓她出遊玩的時候都不敢用飯店或民宿提供的杯子，床單和枕頭套也是盡量用自備從家裡帶來的墊子墊著，就怕住宿的地方也會出現和她同事一樣偷懶的員工，「不知道這算不算一種職業心理傷害？」

貼文也讓網友們看了很傻眼，「不止摩鐵，民宿也有耳聞，全憑房務員的良心」、「我會自己帶睡袋跟小枕頭，以防萬一」、「我都自備浴巾毛巾」、「飯店的電熱壺完全不敢用」、「我都不太敢碰遙控器，不知道上一個人摸了什麼又轉台」、「我看過熱水壺煮內褲的」、「啊唷…我有陰影了」。