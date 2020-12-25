快訊

日本首見英國變種新冠病毒！二名自英返日者染疫確診

怕爆！本土疫情後採檢量單日激增一倍 這區最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理冰箱見「紅色結晶」他困擾求助 內行曝超糗真相

聯合新聞網 / 綜合報導
網友驚見冰箱內出現不明的「紅色結晶」，內行人一看秒曝真相。圖擷自facebook
網友驚見冰箱內出現不明的「紅色結晶」，內行人一看秒曝真相。圖擷自facebook

現代人生活忙碌幾乎不常清理冰箱，總會在裡頭發現意想不到的東西。近日一名網友驚見冰箱內出現不明的「紅色結晶」，讓他百思不得其解，因此決定發文請教，內行人一看秒曝真相。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文透露，整理冰箱發現紅色粉末結晶，聞起來不像食物，味道難以形容，而且紅粉碰到水會變黏稠狀，讓他不禁詢問「有人知道這是什麼東西嗎？」

照片在網上曝光，眾人紛紛留言猜測，「我猜應該是之前冰的東西液體乾掉後變色」、「玫瑰鹽？」、「看起來像葡萄果汁」、「應該是什麼液體乾掉，我之前牛奶也是這樣，不過是白色的」。

對此，專業網友表示紅色結晶應是血水，「退冰的血水」、「看起來應該是肉類的血水乾掉變粉末」、「血水沒馬上擦，結果乾掉」。事後，原PO更新貼文「感謝各位名偵探的分析，應該就是血水退冰乾掉後的現象，因為之前雞肉放冰箱退冰」。

冰箱

延伸閱讀

麥當勞17年前菜單曝光 「隱藏商品」讓他驚呼：好想吃吃看

吃到飽拿炒飯被朋友嫌浪費 內行反曝「這一區」最地雷

老闆要「卡哩卡哩」他買回慘遭開除 內行秒懂揭「真相」

韓國泡麵超越日本？網揭「最大敗筆」：改稱快煮麵才對

相關新聞

公車司機謊騙身心障礙高中生下車 網友氣客訴求幫高調

有網友22日在台中搭公車時，看見一位疑似身心障礙的學生上車後詢問司機是否有到火車站，沒想到司機卻騙他說公車是開往台北，學生隨後就刷卡下車，目睹一切的網友十分氣憤及不捨，便打電話客訴該名司機，貼文也引起PTT鄉民關注，紛紛喊幫高調

父做忌沒人會做菜 女友神救援！1小時做「9菜1湯」網狂讚

一名男網友分享，前幾天是爸爸的忌日10週年，剛好媽媽和長輩都有事不在，他和姐姐、妹妹都不擅長煮飯，正當為祭祀的飯菜苦惱時，女友跳出來說「我來煮吧」，不僅特地早起去市場買菜，還在短短1小時內就做出「9菜1湯」，讓他滿懷感激地說，「交到這樣的女友肯定是我上輩子拯救世界，她是天使」。

洗衣服見「這物品」氣炸 她問：如何把賤ㄤ處理掉

洗衣服時最討厭衣服堆裡出現像衛生紙、發票等易溶物品，一名太太就憤怒的表示先生竟將「香菸」忘在褲子口袋，但這件褲子跟著一堆衣服在洗衣機裡翻攪，整個洗衣槽和衣服被沾染上菸草和濾嘴，讓她氣炸怒吼：「如何才能神不知鬼不覺的，把那個賤ㄤ處理掉。」

BMW男車震40分！他撿到「小孩」怒調監視器 當事人上門道歉了

一名網友在臉書社團發文，早上掃地時驚見一坨衛生紙包著「小孩」，開玩笑說以為是野狗亂咬垃圾。直到調出監視器畫面才真相大白，原來是有人開著BMW疑似在監視器面前「做愛做的事」，讓他興奮大喊宣布破案。

整理冰箱見「紅色結晶」他困擾求助 內行曝超糗真相

現代人生活忙碌幾乎不常清理冰箱，總會在裡頭發現意想不到的東西。近日一名網友驚見冰箱內出現不明的「紅色結晶」，讓他百思不得其解，因此決定發文請教，內行人一看秒曝真相。

太噁！外出住宿別碰這東西 摩鐵員工爆內幕讓人作嘔

出遊在外，許多人都會選擇飯店、汽車旅館住宿，大多數的業者在客人退房後都會將物品清潔並更新，不過當中也有可能會有漏網之魚。一名在摩鐵當櫃檯的女網友就PO文爆料當中的秘辛，不只同事清潔偷懶，還有客人把垃圾丟進杯子，誇張的行徑讓鄉民們看了直呼「有陰影」。

偷開別人水龍頭洗車 還來回輾狗！ 網怒：拳頭硬了

又見無良駕駛輾狗！有位網友在臉書社團爆廢1公社分享了一段18秒的影片，只見一隻體型壯碩的「惡霸犬」，對著一輛轎車狂吠，本來靜止的車輛竟動了起來，朝大狗開去，無情地來回輾壓近10秒時間，幸運的是影片最後狗狗沒有死掉，但明顯受了傷，驚魂未定一跛一跛地逃開了。

捷運女乘客月經沾椅 好心人遞紙遭回「冷冷一句」好傻眼

女生在生理期期間總會感到不舒服，若一不小心恐怕也會發生外漏、弄髒衣褲的尷尬事件。不過，日前有一名女網友在搭乘捷運時看見一名女乘客月經不慎沾留在椅子上，有位好心女乘客遞上紙巾請她清潔乾淨，沒想到對方竟稱「不會有人看到還去坐那裡」，讓她當場傻眼到不行，許多網友也相當憤怒直批「太沒公德心了！」

不讓博愛座遭老人家碎念 「年輕人」下車前一個動作瞬間打臉

大眾交通運輸工具上都設有「博愛座」，主要是讓老弱婦孺及行動不方便者可以乘坐，但卻常常發生「讓位」風波，一名女網友昨（24）日搭公車時，看到一名戴帽子的年輕人沒有起身讓座給老人家，反被老太太碎念，沒想到年輕人下車前的一個動作，洩漏了他的年齡身分。

住中部月薪多少才夠活？ 網分析最低門檻「全部加總」超驚人

為了追求更好的生活品質，一般人都會希望薪水越高越好。而一名網友近日在PTT詢問大家意見，提出「在中部月薪要多少才夠生活？」的問題，引發眾人討論。其中就有網友指出，如果只是單純生活，沒有不必要開銷的話，最低其實2萬元就行了。

買對號座被視障夫妻佔走 她被迫罰站問：要請他們起來嗎？

不時就會傳出民眾搭火車買到對號座，卻被坐走的情況，有時會不好意思把人趕走，只好摸摸鼻子「罰站」。日前一名女網友買到自強號對號座，上車後卻發現自己和朋友的位子被一對視障夫妻佔走...

超商本業變了？店內放滿包裹貨架「成物流中心」 2巧思太專業

今年雙11購物節讓各大超商「被包裹淹沒」，超商人員幾乎忙到人仰馬翻，如今為了應變這種狀況，超商也轉型成物流中心了嗎？日前有網友路過一間超商...

熱門新聞

台菜最具代表性是哪一道？ 網推這盤：這是基本功

車禍現場捕捉真理褲辣妹 網鼻血狂流：氣消了

餐廳點菜要注意！這3道不要碰 內行曝原因：髒到老闆都不敢吃

韓國泡麵超越日本？網揭「最大敗筆」：改稱快煮麵才對

偷開別人水龍頭洗車 還來回輾狗！ 網怒：拳頭硬了

住中部月薪多少才夠活？ 網分析最低門檻「全部加總」超驚人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。