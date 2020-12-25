整理冰箱見「紅色結晶」他困擾求助 內行曝超糗真相

現代人生活忙碌幾乎不常清理冰箱，總會在裡頭發現意想不到的東西。近日一名網友驚見冰箱內出現不明的「紅色結晶」，讓他百思不得其解，因此決定發文請教，內行人一看秒曝真相。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文透露，整理冰箱發現紅色粉末結晶，聞起來不像食物，味道難以形容，而且紅粉碰到水會變黏稠狀，讓他不禁詢問「有人知道這是什麼東西嗎？」

照片在網上曝光，眾人紛紛留言猜測，「我猜應該是之前冰的東西液體乾掉後變色」、「玫瑰鹽？」、「看起來像葡萄果汁」、「應該是什麼液體乾掉，我之前牛奶也是這樣，不過是白色的」。

對此，專業網友表示紅色結晶應是血水，「退冰的血水」、「看起來應該是肉類的血水乾掉變粉末」、「血水沒馬上擦，結果乾掉」。事後，原PO更新貼文「感謝各位名偵探的分析，應該就是血水退冰乾掉後的現象，因為之前雞肉放冰箱退冰」。