偷開別人水龍頭洗車 還來回輾狗！ 網怒：拳頭硬了

又見無良駕駛輾狗！有位網友在臉書社團爆廢1公社分享了一段18秒的影片，只見一隻體型壯碩的「惡霸犬」，對著一輛轎車狂吠，本來靜止的車輛竟動了起來，朝惡霸犬開去，無情地來回輾壓近10秒時間，幸運的是影片最後狗狗沒有死掉，但明顯受了傷，驚魂未定一跛一跛地逃開了。

原PO指出，車主亂開路邊水龍頭洗車，疑似遭到主人家的惡霸犬狂吠。車主竟開車從牠身上來回碾過去，造成狗狗右胸約15公分的傷口見骨。原PO怒斥：「真的很惡劣！」原PO說自己並非飼主，是幫忙PO文，飼主已經報案，將通知車主到案說明。原PO也為無辜被撞的狗狗抱屈，「牠只是長的兇了點」。根據研究，惡霸犬長的很兇，但其實是溫和的犬種，曾被世界育犬聯盟UKC認定為家庭伴侶犬種，國內外常飼養陪伴小孩為主。

由於影片太過驚悚，網友憤怒，「誇張！擺明就是要殺死牠太可惡了」、「蓄意殺狗」、「狗是無辜的，車主太誇張了」、「報警，支持提告」、「開人家的水洗車就夠惡劣...然後還要撞人家的狗，到底有多喪心病狂？」、「見識到比畜牲不如的東西了」、「換他被碾過看看」、「偷人水還要殺人家的狗？吿他竊水跟動保吿虐待。」

有人不捨狗狗，「感覺好痛喔」、「南無阿彌陀佛...希望狗狗沒事！」、「還好狗長的壯...不然早就去了」。