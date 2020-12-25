快訊

450萬元保時捷休旅車彰化1元起標 男子2萬元買到

偷開別人水龍頭洗車 還來回輾狗！ 網怒：拳頭硬了

聯合新聞網 / 綜合報導
無辜被輾的狗狗是隻「惡霸犬」，是體型壯碩、看似兇猛但個性溫和的犬種。 圖擷自爆廢1公社
無辜被輾的狗狗是隻「惡霸犬」，是體型壯碩、看似兇猛但個性溫和的犬種。 圖擷自爆廢1公社

又見無良駕駛輾狗！有位網友在臉書社團爆廢1公社分享了一段18秒的影片，只見一隻體型壯碩的「惡霸犬」，對著一輛轎車狂吠，本來靜止的車輛竟動了起來，朝惡霸犬開去，無情地來回輾壓近10秒時間，幸運的是影片最後狗狗沒有死掉，但明顯受了傷，驚魂未定一跛一跛地逃開了。

原PO指出，車主亂開路邊水龍頭洗車，疑似遭到主人家的惡霸犬狂吠。車主竟開車從牠身上來回碾過去，造成狗狗右胸約15公分的傷口見骨。原PO怒斥：「真的很惡劣！」原PO說自己並非飼主，是幫忙PO文，飼主已經報案，將通知車主到案說明。原PO也為無辜被撞的狗狗抱屈，「牠只是長的兇了點」。根據研究，惡霸犬長的很兇，但其實是溫和的犬種，曾被世界育犬聯盟UKC認定為家庭伴侶犬種，國內外常飼養陪伴小孩為主。

由於影片太過驚悚，網友憤怒，「誇張！擺明就是要殺死牠太可惡了」、「蓄意殺狗」、「狗是無辜的，車主太誇張了」、「報警，支持提告」、「開人家的水洗車就夠惡劣...然後還要撞人家的狗，到底有多喪心病狂？」、「見識到比畜牲不如的東西了」、「換他被碾過看看」、「偷人水還要殺人家的狗？吿他竊水跟動保吿虐待。」

有人不捨狗狗，「感覺好痛喔」、「南無阿彌陀佛...希望狗狗沒事！」、「還好狗長的壯...不然早就去了」。

車禍 虐狗 殺人

延伸閱讀

一童一狗街上相擁而眠暖哭網友 9歲的他待領養網籲：別拆散！

情侶吵架 控制狂男友丟掉她的貓！網：擔心以後丟小孩

覺得狗懂你？研究指出：狗其實不能分辨人類說話的單字

惡霸犬非危險犬種 飼主籲農委會除名

相關新聞

公車司機謊騙身心障礙高中生下車 網友氣客訴求幫高調

有網友22日在台中搭公車時，看見一位疑似身心障礙的學生上車後詢問司機是否有到火車站，沒想到司機卻騙他說公車是開往台北，學生隨後就刷卡下車，目睹一切的網友十分氣憤及不捨，便打電話客訴該名司機，貼文也引起PTT鄉民關注，紛紛喊幫高調

父做忌沒人會做菜 女友神救援！1小時做「9菜1湯」網狂讚

一名男網友分享，前幾天是爸爸的忌日10週年，剛好媽媽和長輩都有事不在，他和姐姐、妹妹都不擅長煮飯，正當為祭祀的飯菜苦惱時，女友跳出來說「我來煮吧」，不僅特地早起去市場買菜，還在短短1小時內就做出「9菜1湯」，讓他滿懷感激地說，「交到這樣的女友肯定是我上輩子拯救世界，她是天使」。

洗衣服見「這物品」氣炸 她問：如何把賤ㄤ處理掉

洗衣服時最討厭衣服堆裡出現像衛生紙、發票等易溶物品，一名太太就憤怒的表示先生竟將「香菸」忘在褲子口袋，但這件褲子跟著一堆衣服在洗衣機裡翻攪，整個洗衣槽和衣服被沾染上菸草和濾嘴，讓她氣炸怒吼：「如何才能神不知鬼不覺的，把那個賤ㄤ處理掉。」

BMW男車震40分！他撿到「小孩」怒調監視器 當事人上門道歉了

一名網友在臉書社團發文，早上掃地時驚見一坨衛生紙包著「小孩」，開玩笑說以為是野狗亂咬垃圾。直到調出監視器畫面才真相大白，原來是有人開著BMW疑似在監視器面前「做愛做的事」，讓他興奮大喊宣布破案。

偷開別人水龍頭洗車 還來回輾狗！ 網怒：拳頭硬了

又見無良駕駛輾狗！有位網友在臉書社團爆廢1公社分享了一段18秒的影片，只見一隻體型壯碩的「惡霸犬」，對著一輛轎車狂吠，本來靜止的車輛竟動了起來，朝大狗開去，無情地來回輾壓近10秒時間，幸運的是影片最後狗狗沒有死掉，但明顯受了傷，驚魂未定一跛一跛地逃開了。

捷運女乘客月經沾椅 好心人遞紙遭回「冷冷一句」好傻眼

女生在生理期期間總會感到不舒服，若一不小心恐怕也會發生外漏、弄髒衣褲的尷尬事件。不過，日前有一名女網友在搭乘捷運時看見一名女乘客月經不慎沾留在椅子上，有位好心女乘客遞上紙巾請她清潔乾淨，沒想到對方竟稱「不會有人看到還去坐那裡」，讓她當場傻眼到不行，許多網友也相當憤怒直批「太沒公德心了！」

不讓博愛座遭老人家碎念 「年輕人」下車前一個動作瞬間打臉

大眾交通運輸工具上都設有「博愛座」，主要是讓老弱婦孺及行動不方便者可以乘坐，但卻常常發生「讓位」風波，一名女網友昨（24）日搭公車時，看到一名戴帽子的年輕人沒有起身讓座給老人家，反被老太太碎念，沒想到年輕人下車前的一個動作，洩漏了他的年齡身分。

住中部月薪多少才夠活？ 網分析最低門檻「全部加總」超驚人

為了追求更好的生活品質，一般人都會希望薪水越高越好。而一名網友近日在PTT詢問大家意見，提出「在中部月薪要多少才夠生活？」的問題，引發眾人討論。其中就有網友指出，如果只是單純生活，沒有不必要開銷的話，最低其實2萬元就行了。

買對號座被視障夫妻佔走 她被迫罰站問：要請他們起來嗎？

不時就會傳出民眾搭火車買到對號座，卻被坐走的情況，有時會不好意思把人趕走，只好摸摸鼻子「罰站」。日前一名女網友買到自強號對號座，上車後卻發現自己和朋友的位子被一對視障夫妻佔走...

超商本業變了？店內放滿包裹貨架「成物流中心」 2巧思太專業

今年雙11購物節讓各大超商「被包裹淹沒」，超商人員幾乎忙到人仰馬翻，如今為了應變這種狀況，超商也轉型成物流中心了嗎？日前有網友路過一間超商...

她不解為何討厭公務員？ 網友嗆因為「這原因」

公務員長期以來給人一種「收入穩定」、「工作性質簡單」、「福利制度好」的印象，因此考公務員成為許多即將畢業學生的人生志向，就是希望能一畢業就有鐵飯碗，不必再求職面試。近日有網友在網路上發文討論「為啥一堆仇視公務員?」，引起網友熱烈討論。

台灣首發！一蘭拉麵推出「微波版」在家也能吃 網友反應兩極

寒流一波波，最適合來碗熱呼呼的拉麵，偏偏這兩天疫情拉警報，跑去人擠人的拉麵店也不合適，台灣一蘭拉麵看準商機，宣布推出「微波版」外帶拉麵，並強調這項商品連日本都沒有，台灣領先全球登場。

熱門新聞

車禍現場捕捉真理褲辣妹 網鼻血狂流：氣消了

台菜最具代表性是哪一道？ 網推這盤：這是基本功

宵夜文貼出「12隻蝨子」圖 網讚「是極品、真好料」

全聯新吐司驚見「發霉」？ 消費者細看糗大：原諒我眼殘

住中部月薪多少才夠活？ 網分析最低門檻「全部加總」超驚人

洗衣服見「這物品」氣炸 她問：如何把賤ㄤ處理掉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。