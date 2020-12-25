捷運女乘客月經沾椅 好心人遞紙遭回「冷冷一句」好傻眼

女生在生理期期間總會感到不舒服，若一不小心恐怕也會發生外漏、弄髒衣褲的尷尬事件。不過，日前有一名女網友在搭乘捷運時看見一名女乘客月經不慎沾留在椅子上，有位好心女乘客遞上紙巾請她清潔乾淨，沒想到對方竟稱「不會有人看到還去坐那裡」，讓她當場傻眼到不行，許多網友也相當憤怒直批「太沒公德心了！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文日前搭捷運遇上的誇張事件，當時她的座位對面坐了2個女生，當中有一人生理期外漏「沾到椅子」，這時有一名好心女乘客見狀便遞上濕紙巾及衛生棉給她，並說「請拿濕紙巾把露出來的血擦一下會比較好」，豈料對方竟大聲回嗆，「不會有人看到還坐那裡啦～」，讓原PO聽了當場傻愣在原地。

原PO無奈表示，「那塊血漬是妳的耶...妳不應該處理一下嗎？怕丟臉？」她原本認為或許是因當時身處在公眾場合，對方才會有如此激動的反應，但明明當時車廂裡只有4名女性在場，而她卻留下一癱血漬不處理就下車了，最後她也不禁狠酸「哈囉～妳的公德心呢？」

事件曝光後激怒所有網友，有人憤怒留言「還有沒有素質啊...」、「超沒品」、「扯欸！超沒水準的」、「是多沒教養啊？人家都拿紙給她了，還一副跟她無關啊，是不知道多丟臉嗎？」、「嘔嘔嘔...這樣真的不可以」、「這麽胎哥...生活習慣一定很差」、「刷新我三觀」。

其中，也有不少女性網友留言表示，「要是有人這麼好心借我衛生棉跟濕紙巾，我會感動到痛哭流涕，一直道謝」、「女生生理期很正常，但是沾到不清理就很過份！」、「外漏出來不是什麼大問題，重點是怎麼處理事情的態度讓人覺得很沒修養」。