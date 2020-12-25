不讓博愛座遭老人家碎念 「年輕人」下車前一個動作瞬間打臉

大眾交通運輸工具上都設有「博愛座」，主要是讓老弱婦孺及行動不方便者可以乘坐，但卻常常發生「讓位」風波，一名女網友昨（24）日搭公車時，看到一名戴帽子的年輕人沒有起身讓座給老人家，反被老太太碎念，沒想到年輕人下車前的一個動作，洩漏了他的年齡身分。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」PO文分享昨日搭公車看到的狀況，她說有一名戴鴨舌帽的年輕人上車後就坐在紅色的椅子上，然後就開始滑手機。沒多久上來兩名老人家，年輕人看了後面發現還有兩個紅色的位子，於是繼續低頭滑手機。

兩位老人家經過時，老太太忍不住碎念說「現在年輕人只會假裝滑手機」，接著就坐到年輕人後面的位子上。只不過過了幾站之後，這名年輕人起身準備要下車，他將鴨舌帽拿下，露出帶點白髮的黑髮，說自己已經65歲了，接著就刷了敬老卡下車，這才讓原PO知道原來這名看似年輕的小夥子，其實早已是6旬長者，忍不住直呼「黑髮不只是黑髮」。

這段奇遇也讓網友們看了覺得有趣，「這招強大」、「保養很重要」、「我怎麼覺得這巴掌有點響啊」、「同是老人家，相煎何太急」、「65歲還被誤當年輕人應該蠻爽的」、「65歲…保養的很好」、「那阿伯應該不會生氣，畢竟被差不多年紀的當成年輕人」。

不過也有人感嘆博愛座的美意變了調，「博愛座的美意來台灣都變調了」、「博愛座又不是老人專用座，一堆老人愛倚老賣老，不讓也是剛好」、「博愛座到了台灣變成一種道德綁架」。