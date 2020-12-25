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BMW男車震40分！他撿到「小孩」怒調監視器 當事人上門道歉了

聯合新聞網 / 綜合報導
原po掃地時驚見一坨用過的衛生紙，調閱監視器後才真相大白。 圖擷自爆怨公社
原po掃地時驚見一坨用過的衛生紙，調閱監視器後才真相大白。 圖擷自爆怨公社

一名網友在臉書社團發文，早上掃地時驚見一坨衛生紙包著「小孩」，開玩笑說以為是野狗亂咬垃圾。直到調出監視器畫面才真相大白，原來是有人開著BMW疑似在監視器面前「做愛做的事」，讓他興奮大喊宣布破案。

「這位大哥，門口那麼多監視器」，網友在臉書社團爆怨公社貼出數張監視器截圖，一輛BMW緩緩停在路邊，接著關燈熄火，下次再發動引擎離開已經是40分鐘後的事情。原po看到畫面傻眼，想不到竟然會選在這個地點做害羞的事，「是也沒關係啦，但是要把東西帶走啊」，只見車子離開後，卻還丟下用過的保險套及衛生紙。網友也無言，酸說「有錢開米漿、沒錢開房間」。

「這算棄養嗎」、「糗了東窗事發」、「老婆如果剛好看到這篇」、「你會害人家家庭失和」，有網友疾呼家中若有這款BMW的要注意，回想老公是不是昨晚有說要去巷口買東西。有人好奇該名車主停了多久，原po仔細查看監視器後，仔細算出從喬好角度到離開停了40分，讓人看了笑說「那也在合理範圍啦」。

原po事後在底下留言更新進度，指出今天早上7點50分，畫面中的年輕人已親自登門道歉。原po認為這個舉動非常值得肯定，還補了一句「這可能是他現在能開雙B的關鍵因子」，網友也大讚「孩子的父親」有肩膀，勇於承擔。

監視器 爆怨公社 保險套 BMW

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