買對號座被視障夫妻佔走 她被迫罰站問：要請他們起來嗎？

不時就會傳出民眾搭火車買到對號座，卻被坐走的情況，有時會不好意思把人趕走，只好摸摸鼻子「罰站」。日前一名女網友買到自強號對號座，上車後卻發現自己和朋友的位子被一對視障夫妻佔走，兩人不忍叫夫妻走開，只好從高雄站到台中，事後該名網友回想起來，還是有點不悅，並發文問網友「換作是你，你還會要求他們起來嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己和朋友日前買到台鐵對號座，準備從高雄坐到台中，但一上車卻發現兩人位子被一對夫妻佔走，其中妻子拿著拐杖，「眼睛些微白白的，類似白內障」，原PO透露自己本想走過去叫他們起來，「我比較現實面，我會拿到我應有的」，沒想到下一秒卻被心軟的朋友阻止，只好作罷。

「我們變成有空位反淪落成無坐之客」，原PO最終和朋友從高雄「一路罰站」到台中，也看著老夫妻有說有笑還睡著，她哀怨地說「其實滿不高興的」，並詢問網友「換作是你，你還會要求他們，請他們起來嗎？」

貼文一出，引發網友紛紛回應，有人認為應該捍衛自己的權利，「會請他們起來，順便告訴他們如果有需要，可以找列車長」、「花錢買票就是想要坐著好好休息到達目的地」、「為什麼要因為別人過失來委屈自己，他行動不便想坐就該照規矩買座位，而不是利用同情心擁有座位」、「反思，如果他們這麼不方便怎麼不提前買座票呢？我不會把同情心用在這」。

但也有網友認為原PO應該詢問夫妻是否坐錯位子，「我會先問你們是不是坐錯位置了？」、「說不定他們因為看不清楚搞錯位置了」、「建議先問看看，態度如果很不好，就叫他們走開」。