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她不解為何討厭公務員？ 網友嗆因為「這原因」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在網路上詢問，為何許多人討厭公務員。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名女網友在網路上詢問，為何許多人討厭公務員。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

公務員長期以來給人一種「收入穩定」、「工作性質簡單」、「福利制度好」的印象，因此考公務員成為許多即將畢業學生的人生志向，就是希望能一畢業就有鐵飯碗，不必再求職面試。近日有網友在網路上發文討論「為啥一堆仇視公務員？」，引起網友熱烈討論。

一名女網友日前在PTT女孩板上發文表示，「初階公務員薪水也才三萬左右，就是高考也比不上外面理組薪水。說是正常休，但遇到爛單位加班也是少不了。還有爛到炸的公保，福利退休制度現在也是說改就改，沒在鳥你們的。認真說頂多不太會被裁員而已，這種鳥到炸的東西為啥還需要被一堆人仇視，然後又莫名一堆人跑來考？」。

此文一出，許多網友紛紛留言許多公務員態度不佳才是最大主因，「領納稅錢，不做事」、「因為認識的一些公務員真的優越感很重，蠻機車的」、「公務員怪咖超多，真的脫離現實，活在平行世界的感覺」、「本人公務員，真的一堆奇葩，我自己都看不起公務員了」、「認識的公務員真的有些很廢，然後又眼睛長在頭上」、「因為公務員很多都是自以為鐵飯碗，工作態度超廢」、「工作態度超爛，反正只要不殺人放火就可以領一輩子錢」、「考得上的人很多，卻總是一副自己超級精英的錯覺」、「仇視的是那些老屁股，動作慢又很會凹人」、「不到仇視，可是有些公務員態度真的很惡劣」、「就不會裁員啊，然後大家都不想努力了啊」、「 台灣公務體系就是把書呆子訓練成不會思考的白癡」。

但也有部分網友回應，「因為自己考不上啊」、「因為勞工一直考不上，所以表面上愛罵其實心裡羨慕的」、「公務員也是有認真的，只是看單位」、「所以『穩』就是公務員的最佳優點」、「因為自己考不上吧」。

公務員 薪水 面試 加班 求職 PTT

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