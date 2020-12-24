台灣首發！一蘭拉麵推出「微波版」在家也能吃 網友反應兩極

寒流一波波，最適合來碗熱呼呼的拉麵，偏偏這幾天疫情拉警報，跑去人擠人的拉麵店也不合適，台灣一蘭拉麵看準商機，宣布推出「微波版」外帶拉麵，並強調這項商品連日本都沒有，台灣領先全球登場。

日本連鎖拉麵店「一蘭拉麵」在來台前就是排隊夯店，來台4年後依然人潮不斷，據《蘋果日報》報導，雖然過去一蘭一直有收到顧客反映希望在家也能吃到拉麵，但因堅持提供「最美味狀態」下的拉麵，所以遲未回應顧客想外帶回家的需求。

一蘭表示，今年由於疫情影響，生活型態改變，為呼應因此而起的外帶、外送等在家吃飯需求，故開始著手研發「微波加熱版」的一蘭拉麵，經由專屬職人反覆調整改良，終於完成「絕對能得到顧客掌聲」的微波專用生麵，搭配蔥花、叉燒、赤紅秘製醬及天然豚骨湯，只要以微波爐（500W）加熱7分30秒，就能在家吃到最正宗的一蘭拉麵。

這碗微波版一蘭拉麵，售價為288元，目前只在台北本店和台北本店別館小規模試賣，兩店每天限量25碗，僅跨年夜會加碼至300碗，相當珍稀。

不過消息傳出後，網友反應兩極，有人認為在一蘭店內享用也是一碗288元，看不出特別買回家的必要性，「288都可以去吃現煮的拉麵了」、「288就是內用價啊」、「還不是要去現場買，意義在哪」、「去現場買啊不就順便吃就好了」。也有人肯定微波版的存在，「我會買，超愛吃一蘭，有小孩後照顧小孩根本不能去排隊」。