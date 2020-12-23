外送員接賣場外送卻被棄單 結局大反轉網曝「這個我可以！」

外送平台因方便快速而深受懶人族喜愛，進而與賣場、超市合作，提供更多元的服務。有網友分享，接到一筆賣場訂單，然而途中竟被顧客棄單，讓原PO相當傻眼，文章發布後，引起網友熱烈討論。

一名網友於《UberEats台灣》上貼文分享，他是一名外送員，日前接到一筆賣場訂單，主要是家庭號牛奶、樂事洋芋片、及鋁箔包飲品，然而令他難過的是，騎到一半時卻收到顧客棄單的通知，讓他不禁直呼「好想哭」。

對此有網友詼諧表示，「哇賽員工餐直接賺到」、「這個棄單我可以，牛奶喝起來」、「先拉休，拿回家冰，太賺啦好爽」、「超賺的，三瓶家庭號耶」、「瞬間超量的物資補給，你賺到了大大」、「先拉休，拿回家冰，太賺啦好爽」。

但也有網友認為惡意棄單不可取，「明明棄單也要付錢啊，不懂為何要棄單」、「被棄單心真的很累，不過獲得大量奶品補充」。

事實上，外送平台為了維護品質及權益，通常在店家接單以前，顧客都可以取消或更改餐點，但若經系統判定為惡意棄單，則有可能凍結其帳戶。而對於餐點、商品的歸屬權部分，若外送員與客服連繫後，判定消費者逾時領餐超過10分鐘屬實或是經系統確認為取消訂單及棄單的情況下，則將餐點歸給外送員，在此也呼籲民眾注意小細節、避免糾紛。