女用PXPay結帳為了一點數等20分鐘！ 網轟「浪費時間」

行動支付越來越廣泛，旨在節省時間，許多消費者紛紛響應。但有網友分享，使用全聯推出的「PXPay」後，結帳時卻讓她十分悲劇，結局曝光後引起網友熱烈討論。

一名女網友於《全聯消費經驗老實說》上發文分享，她在全聯選購了一個小蛋糕及零食，並使用PXPay結帳，店員為快速結帳並未說明總消費金額而直接付款，然而原PO一看明細發現只差1元便可再累積一點數，但因PXPay系統無法退刷，為此她在櫃檯前耽誤了近20分鐘，並抱怨「因店員的急躁增加了困擾」。

文章發布後，有網友留言表示，「為了新台幣一塊錢可以站20分鐘？」、「時間就是金錢」、「我都跟店員說點數不用了，省時，妳卻為了一點等20分，是在哈囉」、「浪費大家時間」、「別為了1點執著懷疑人生」、「從沒在乎集點問題，20分鐘有點浪費時間」。

也有網友建議，「可以先算金額再結帳」、「這樣很浪費時間，建議可以先算好錢結帳」、「其實自己可以先算一下啊！為了一塊錢真的沒必要」、「如果真這麼在意集點，妳應該要先算好，而不是結帳才在抱怨別人怎麼沒告知妳，將心比心吧」。

也有網友詼諧表示，「找到『請支援收銀』的源頭了」、「請全聯廣播『請離開收銀』」，暗指原PO浪費了大家的時間。