女用外送點巧克力厚片 打開後傻眼直呼「硬到沒朋友」

外送訂餐方便快速，但實際收到的內容物，可能會與消費者的期待有所落差。就有網友分享，利用外送叫了一份烤巧克力厚片，不料打開後卻讓她不禁直呼「好不友善！」

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她利用外送平台叫了一份巧克力厚片，但打開後映入眼簾的是「覆蓋巧克力的吐司邊」，對此原PO感到十分不爽表示，「雖然說吐司邊也是食物，但是部分早餐店都會把兩邊挑掉吧！」，又因原PO自身有牙齒矯正的問題，硬梆梆的吐司邊反而造成她的困擾，不禁難過表示，「對牙套人來說好不友善，整個硬到爆，硬到沒朋友」。

文章發布後，網友紛紛回應，「這個很好吃，我蠻喜歡的耶」、「我也喜歡吐司邊」、「喜歡吐司邊飄過」、「這個部分我覺得很好吃欸！我超愛」、「只有我很喜歡嗎，覺得很好吃的說」、「上下那兩片我覺得不難吃啊」、「超好吃欸，酥酥脆脆的很讚」。

但有網友提出另一種看法，「一般來說，早餐店都會把吐司上下兩片拿走啊，怎會這樣」、「店家太忙沒注意吧，一般上下兩片都是拿來吸煎檯起鍋的蛋或是肉片，不可能做成厚片出餐給客人」、「客家早餐店欸，要用是可以，但要問客人意願吧！」、「討厭這種的」、「正常來說那兩邊不應該給客人的吧，都是用來把煎好的肉餅炸物放上去吸油」。