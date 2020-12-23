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800元耶誕交換禮物！ 她哭收到這個 網友回應變「比慘大會」

聯合新聞網 / 綜合報導
耶誕節就快到了，今年你有參加交換禮物趴了嗎？沒人揪的邊緣人也別失望，因為交換禮物常常「真心換絕情」，沒玩到也不遺憾。 圖片來源／ingimage
耶誕節就快到了，今年你有參加交換禮物趴了嗎？沒人揪的邊緣人也別失望，因為交換禮物常常「真心換絕情」，沒玩到也不遺憾。 圖片來源／ingimage

耶誕節就快到了，今年你有參加幾攤交換禮物趴呢？沒人揪的邊緣人也別難過，因為交換禮物常常「真心換絕情」，沒玩到也不遺憾。有位女網友在Dcard發文抱怨參加家族交換禮物趴，約換800元以上的禮物，她依約準備900多元的禮物，結果換到「網購價255元」的耶誕應景水晶球，讓她當場傻眼。

有位女網友抱怨參加家族交換禮物趴，約換800元以上的禮物，結果她收到「網購價250元」的耶誕水晶球，相當傻眼。 圖擷自Dcard
有位女網友抱怨參加家族交換禮物趴，約換800元以上的禮物，結果她收到「網購價250元」的耶誕水晶球，相當傻眼。 圖擷自Dcard

為了家族交換禮物趴，原Po到百貨公司買了價值900多元的「精油水氧機」。當天家人陸續抽出小米手持吸塵器、星巴克保溫瓶、保健食品、按摩器、飾品組合、紅酒等禮物，原Po滿懷期待打開禮物，發現自己竟然抽到一顆水晶球。她查了價錢發現遠低於約定金額，後來得知禮物來自外籍看護，雖然不開心，也不好當場發作，只好事後發文討拍。

不少人能同理，「抽到這個真的會蠻火大」、「聖誕節根本就是考驗友情的時候」、「交換聖誕禮物，最怕那種買不到規定金額的大雷包」、「金額高的交換禮物要求附收據！別太相信人性」、「交換禮物金額一千元...朋友送我一百多塊的東西...還沒包裝...默默決定以後都不要再交換禮物」。

網友分享自己收過的雷禮物，「之前交換金額300禮物，我收到價值20元的學校光碟」、「參加3000元的交換禮物，花2700買電動牙刷，換到五個塑膠豬公」、「系上交換禮物...我準備300元的東西…學妹說她沒準備好，之後補給我...然後...就沒有然後了」、「收到泛黃的手工書，跟我說『這是我手工的喔...無價...請好好珍惜』」、「收到男生送的色情遊戲光碟」、「我收到2隻烏龜，活的...還好最後班上有人要認養」、「收過過期的保養品」、「有個朋友每年都送蠻尷尬的東西，保險套或情趣相關道具...送的人自嗨，收的人很困擾。」

有位網友回應，他參加三千元的交換禮物，他花兩千七買電動牙刷，結果悲慘地換到五個塑膠豬公。 圖擷自Dcard
有位網友回應，他參加三千元的交換禮物，他花兩千七買電動牙刷，結果悲慘地換到五個塑膠豬公。 圖擷自Dcard

PO文也釣出邊緣人，「好幾年都沒玩過交換禮物了，我該哭該笑還是該慶幸」、「打工店裡辦交換禮物 ，我選不參加，結果大家瘋狂問幹嘛不參加，啊~我就不想拿垃圾回家啊」、「國中畢旅說好要交換禮物，抽到班上很喜歡唱反調的同學，他直接說我沒準備...那天只有我沒拿到禮物好難過」、「長大後就不玩這種遊戲了，真正的好朋友聖誕節一起出去吃大餐不是更好嗎？」

耶誕節 交換禮物

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