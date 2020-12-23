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冰箱可連wifi能幹嘛？ 網友大推「這功能」：超方便

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友換了一台冰箱，運送人員表示這台冰箱有wifi功能，不過，原po相當不解，冰箱連wifi有什麼功用，於是想問問網友們的看法。圖／ingimage
一名網友換了一台冰箱，運送人員表示這台冰箱有wifi功能，不過，原po相當不解，冰箱連wifi有什麼功用，於是想問問網友們的看法。圖／ingimage

科技日漸發達，許多產品都可與手機應用程式結合，一名網友換了一台冰箱，運送人員表示這台冰箱有wifi功能，不過，原po相當不解，冰箱連wifi有什麼功用，於是想問問網友們的看法。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，家裡換了一台冰箱，運送人員表示，這台冰箱有wifi功能要幫忙設定，但原po卻不解「冰箱連wifi的用意是什麼？」，若是人在外可以知道冰箱幾度、溫度夠不夠冷，又相當奇怪，「誰在外面會管家裡冰箱幾度啊？東西有冰、有冷藏就好了不是嗎？」，於是他想問問網友們，「冰箱連wifi的功用為何？」，引起許多網友討論。

網友紛紛表示，「如果能看冰箱裡剩什麼菜，應該還算堪用吧」、「多賣你5000塊阿」、「噱頭呀」、「目前是沒什麼用，除非可以幫你計算你缺少什麼營養之類的」、「理論上理想是自動偵測裡面有哪些東西讓你知道」。

有網友回應，「其實搭配條碼就能知道冰箱內容物、保鮮程度如何等等，加上偵測溫度變化可以有效地幫助冰箱控溫」、「認真回，以後會有很多AI應用，現在先放個硬體在那沒什麼不好，等未來OTA（空中下載技術）更新就可以玩新應用了」、「可以確認食材放多久，透過app提醒，以減少超買可能性」。

有網友則大堆「遠程解凍」這項功能，「有聽過是一個單獨的冷凍空間，可以遠端解凍」、「這就是IOT（物聯網），遠程解凍超方便阿，溫度異常警示也很需要」。

冰箱 WiFi

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