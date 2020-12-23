高中畢旅他想加導遊IG被拒 前領隊曝下場：觸禁忌

畢業旅行時每個班級都會有一位導遊或領隊，有些領隊會和學生打成一片，甚至到畢旅結束後還會捨不得和領隊分開。一名網友好奇，高中畢業旅行時原本要加導遊的IG，不料卻被對方拒絕，讓他相當疑惑「到底為什麼導遊不能跟遊客日後有聯繫？」，引起網友們熱烈討論。

一名網友在「Dcard」閒聊版發文，他看到一支影片，領隊帶國中畢旅並在旅程快結束時分享帶團初衷，沒想到竟讓整車學生淚崩，可見領隊和學生的感情相當好，原po不禁回憶，高中畢業旅行時曾經想加導遊IG，結果當然是被拒絕，不過這讓他相當好奇原因，「有這麼嚴重嗎？」，意外釣出擔任領隊的網友說明原因。

有網友紛紛表示，「因為未成年吧，而且跟自己的工作又有關係，如果真的發生了什麼，學校跟廠商都會被家長針對，日後衍伸的麻煩還不如直接禁止聯絡」、「怕出事情啊～應該是說可以加IG，但有私訊的動作我們都不會回，因為公司有規定」。

之前曾當過領隊的網友表示，當時每次出團前都要簽約，回來會清查，且還有檢舉制度，就是要杜絕領隊跟學生有私底下交流，「聽那時候的學長說，因為以前有發生過帶國中團，結果有領隊後來跟帶團的學生在一起，中間有發生關係，後來分手被家長告上法庭」，因此要杜絕這件事。

網友表示，當時團長相當生氣，他認為做領隊這件事就是一份工作，連服儀都有要求，不能戴浮誇的耳環、褲子要以工作褲為主、衣服除了剛好的尺寸以外盡量都要紮進褲子裡、要繫皮帶、穿好活動的包鞋為主、頭髮跟妝容也不能太浮誇，「雖然團長很要求我們自己隊員的品質，但因為業界素質是參差不齊的，所以難免遇到跟別的活動隊合作的時候，會覺得他們很不尊重這份工作」。

有擔任導遊的網友表示，「原則上這種學旅的，帶未成年的，為了避免不必要的誤會都是嚴禁交換個資，成年的部分，我們是嚴禁團上有過多『接觸』，下團就無所謂了」。