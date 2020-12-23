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女攝影師找麻豆？ 天真妹裸胸開視訊「覺得怪怪」 網：騙人老梗

聯合新聞網 / 綜合報導
網路交友陷阱多，有位女網友認識一位「女攝影師」，介紹她當麻豆，還要求她開視訊脫衣擺POSE，女網友事後發現可能被騙，萬般後悔。示意圖／ingimage
網路交友陷阱多，有位女網友認識一位「女攝影師」，介紹她當麻豆，還要求她開視訊脫衣擺POSE，女網友事後發現可能被騙，萬般後悔。示意圖／ingimage

網路交友陷阱多，有位女網友在Dcard女孩板，分享她的悲慘遭遇。原PO在網路認識一位「女攝影師」，對方誇她甜美適合當網拍麻豆，說要找她合作，要求她開視訊脫衣擺POSE，要檢查有無胎記、刺青，女網友配合擺了一堆奇怪姿勢，事後她發現可能被騙，萬般後悔，還試圖報警，「晚上我完全沒辦法好好睡覺」。

原PO透過交友軟體，認識這位「女攝影師」，對方想找平面服裝麻豆，還聲稱「鏡頭壞掉了」，對方傳了名片和作品，雙方也互加賴聊天。女攝影師說，需要畫體態素描，才能專業決定該拍那些衣服。原po乖乖開視訊，起先只是簡單轉身，後來對方要求要脫衣要看裸體，檢查有無胎記、刺青，她一度抗拒，對方告訴原PO「我也是女生，妳的有我也有」，要求原PO捏胸做出不雅動作、甚至脫內褲，她被說服一一照辦。

原PO事後察覺怪怪的，聯絡對方揚言報警，對方回訊稱「不相信就算了，會把資料燒掉」。「女攝影師」從此人間蒸發，原Po並未收到勒索電話或訊息，她去報警，警察告知「無證據無法處理」。原Po事後反省覺得自己太傻，鼓起勇氣發文，提醒其他女孩多當心，「大家都沒有我那麼笨，真的笨就我這一次吧」 。

網友一面倒覺得原PO好傻好天真，「怎麼有辦法⋯對一個不熟的人裸體做奇奇怪怪的動作啊？女生真的要好好保護自己好嗎」、「希望妳沒露臉，而且哪種平面模特要抖奶啊？」、「心疼妳，不過感謝妳很有勇氣po出來，提醒別人別再受騙了」、「任何試鏡真的不會叫妳這樣做...影片大概會被賣掉之類的」、「真心希望是創作文」、「原po就是傻，可是很勇敢的分享經驗，可能讓其他未成年的、涉世未深的傻孩子有個警惕！」

也有人有類似經驗，「那個我遇過...他的鏡頭大概從出生就壞了，不管遇到他幾次都講同一句話」、「我也有遇到她欸！她叫我脫時我就沒理她了」。也有人安慰原PO，「科技很發達，很多app可以替換臉跟身體，就算有人覺得很像妳，只要不承認就好」、「希望妳能早點走出來，不管對方是男是女都要好好保護自己。」

詐騙 警察 網拍

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