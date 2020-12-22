姐回娘家搞失蹤也不管小孩 女網友不敢怒因姐是「神力女超人」

俗語說「嫁出去的女兒，像潑出去的水」，女兒嫁出去後就跟娘家一點關係都沒有了。不過那是以前，現在嫁出去的女兒，不僅個人常回娘家，更攜家帶眷的一起回娘家。有女網友抱怨自己的姐姐說，她帶小孩回娘家後，就直接消失，要她管管小孩時，她說「不要管她」，原po也不敢管，因為她姐是「神力女超人」。

原po在臉書「爆怨公社」貼文，爆怨姐姐一回娘家，小孩丟給父母親之後就直接消失，整個家翻遍都找不到她，半小時後終於在家中衣櫥找到，原來躲在裡面睡覺，原po強調「這已經不是第一次，上次找更久」。

原po表示，姐姐是有極度潔癖的人，但只限於她家，回到娘家就自我解放，「不但垃圾亂丟、東西亂放、小孩也不管，回來只會吃跟睡」，原po問她這是幹嘛，她竟回「在坐月子，不要管我」，原po心想，「女兒三歲、兒子也10個月了，原來月子可以作那麼久」，不過原po自認很「卒仔」，因為她姐是「神力女超人」，所以原po跟弟弟都不能反抗。

網友在看完貼文後，心中竊笑紛紛貼文回應「太有才」、「下次不顧小孩，學到一招就是『我在做月子』」、有網友心有戚戚說「只有回到娘家才能放飛自我」、「如果可以的話，我也想這麼做」、「我也是回娘家小孩給家人顧，自己鎖門睡覺去」，更多身為人母的網友說「顧過小孩才知道有多累」，不過也有網友說「姊姊在想下次要躲哪個地方了」。