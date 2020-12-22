玩交換禮物慘被罰鮮奶油洗頭 網回：你朋友太心機

一年一度的聖誕節即將來臨，許多親朋好友都會舉辦「交換禮物」歡度節慶，但如果遊戲規則沒訂好會使人產生摩擦。一名網友在網路發文詢問「難道自己做錯了嗎？」原來該網友跟一群朋友玩交換禮物，遊戲結束後自己送的禮物慘被評選為最爛禮物，只因自己送的禮物跟遊戲規則所訂的價格相當，因此遭到朋友們的懲罰。此文一出，網友紛紛力挺原po，表示他並沒有問題。

一名網友在PTT上發文表示自己十分不喜歡玩交換禮物，但因為應節和朋友的邀請，於是答應和一群桌遊認識的好友玩交換禮物，而遊戲規則是要送200元台幣上下的禮物，以及每位參加者會幫所有禮物打分，評選出一個最爛禮物，而那位準備者就要受罰。原po因此準備了價格300元的餐券當作交換禮物，沒想到遊戲當天朋友們卻都準備了價格1000元的物品，因此原po的禮物理所當然的被評選為最爛禮物，還慘遭朋友用鮮奶油洗頭當作懲罰。事後原po感到十分不解，因此po文詢問是否是自己不了解交換禮物的潛規則？

此貼文一出，引起許多網友前來討論，並表示原po的朋友們太過分，「送超過指定金額的心機很重阿」、「就你的這些朋友比較虛偽而已」、「那群玩桌遊的還蠻假掰的」、「幹嘛不直接問，明明說好200你幹嘛買1000，是想挖洞給人跳嗎」、「朋友很虛偽+1，是我就直接淡掉了」、「訂了規則又不遵守，還反過來嫌棄遵守規則的人，他們才奇怪咧」、「我應該會直接拉黑這些人吧！」、「訂了兩百然後大家都送到兩千，那訂心酸的嗎」、「是你們那群朋友的問題」、「還蠻過分的，明明就遵守規則」、「一堆心機仔」、「真的很裝很噁心，建議脫離這類朋友」、「你朋友很糟糕」。