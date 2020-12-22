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顧客怨「暱稱買包裹不能取貨」還公審 店員崩潰：我錯了嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
客人以暱稱購物，依規定不可讓他取貨，引發客人不滿。圖／取自爆料公社
客人以暱稱購物，依規定不可讓他取貨，引發客人不滿。圖／取自爆料公社

取件若是0元包裹，就必須出示證件，名字須與包裹上的名字一致，店員才可讓消費者取貨，避免消費糾紛。有超商店員遇到包裹名稱為「伶娘」，依照公司規定不可讓消費者取貨，想不到卻因此被消費者發網公審與客訴，讓店員相當崩潰，直言「我錯了嗎？」

有網友在爆怨公社發文表示，「我真的無法面對客人到門市取件不用自己姓名亂取綽號，取件0元物件就是要核對證件，卻一直盧他有電話有單號，我就是不給你領還要問我姓名要客訴我？請問我這樣錯了嗎？」

有其他網友貼出另一人在社團內的貼文，剛好也是用暱稱購物卻無法取貨的消費者發文，他指出，「我買蝦皮、全家取貨、有單號、有電話，沒錯我是用暱稱買，要取0元物件，不給我領要我退回，請賣家更改姓名再重新寄回，真的非常無奈」。

客人以暱稱購物，依規定不可讓他取貨，引發客人不滿。圖／取自爆料公社
客人以暱稱購物，依規定不可讓他取貨，引發客人不滿。圖／取自爆料公社

其他網友則都一面倒支持店員，留言「有簡訊有貨單又如何～現在詐騙手法一堆要拿到這些資料也不是很困難的好嗎不要再慣客人了！而且講那麼多廢話，你們也沒有要幫店員負責，憑什麼說店員處理事情不圓滑啊」。

還有人說「對於包裹還能用暱稱開玩笑，店員堅守取貨原則也沒有不對啊！是自己有僥倖心態⋯有時候店員跟方便不要當隨便才是」、「最後只能讓拎娘美送了」。

有人分享自己更慘的經驗，留言「相信我這不是最慘的，最慘的是天才賣家把買家跟賣家資料寫相反，我完全不能領，要退貨後補寄」。

超商 爆怨公社

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